Міністерство економіки готує проєкт про автоматичне продовження статусу критично важливих підприємств до 1 лютого 2027 року. Поки йдеться про проєкт, а не про ухвалене рішення уряду.

Бронювання від мобілізації в Україні можуть продовжити для частини працівників - Міністерство економіки готує проєкт про автоматичне продовження статусу критично важливих підприємств до 1 лютого 2027 року. Про роботу над документом відомство повідомило 12 листопада.

Поки йдеться саме про проєкт, а не про рішення уряду, яке вже набуло чинності. Ініціатива має забезпечити перехідний період на тлі змін у системі бронювання працівників.

Пропозиція з'явилася через затримку із запуском Координаційного центру з питань бронювання. Українська рада бізнесу звернулася до Кабміну з проханням не допустити ситуації, коли компанії втратять статус критично важливих через несвоєчасне проходження державних процедур.

Що запропонував бізнес

Українська рада бізнесу попросила уряд передбачити три заходи:

автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року рішення про критичність підприємств, строк дії яких закінчується з 1 листопада по 31 грудня 2026 року;

зберегти до цієї дати відстрочки працівників, заброньованих станом на 31 жовтня, якщо строк їхнього бронювання спливає з 1 листопада 2026 року по 31 січня 2027 року;

забезпечити повноцінний запуск Координаційного центру і дозволити підприємствам подавати документи для підтвердження критичності протягом перехідного періоду.

У Мінекономіки підтвердили підготовку проєкту, який передбачає продовження саме статусу критично важливих підприємств. Водночас окреме автоматичне продовження відстрочок заброньованих працівників у повідомленні відомства не підтверджено.

Що це означає для працівників

Питання про автоматичне продовження відстрочок піднімалося в зверненні бізнес-об'єднання, однак його не можна вважати вже затвердженою нормою. Остаточні умови перехідного періоду стануть зрозумілі після ухвалення відповідного урядового акта.

Представники бізнесу наголошують, що підприємства не відповідають за організацію роботи Координаційного центру і не повинні стикатися з негативними наслідками затримок.

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