Уряд готує новий механізм бронювання від мобілізації, за якого підприємства віддаватимуть до війська частину працівників в обмін на збереження броні. Поки зміни не затверджені, діють чинні правила, тож наявні відстрочки зберігаються.

Бронювання від мобілізації в Україні знову переглядають - уряд готує новий механізм, за якого підприємства віддаватимуть частину персоналу до війська в обмін на збереження броні. Про деталі розповів народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, передає видання Delo з посиланням на "Телеграф".

Мобілізаційне навантаження планують розподілити між секторами економіки: залежно від галузі до війська залучатимуть 3-5% працівників підприємства. Важливо, що це поки лише пропозиція, а не затверджена норма. Остаточні умови Кабінет міністрів планує узгодити з бізнесом до 1 грудня 2026 року.

Обговорюють такий підхід на тлі урядової ідеї пов'язати повне (100%) бронювання із регулярним добровільним залученням частини персоналу до служби. За працівниками, які погодяться на цей крок, планують зберегти робоче місце та заробітну плату.

Хто зберігає стару відстрочку

Ключове для уже заброньованих: до затвердження змін діють чинні правила бронювання, тож наявну відстрочку нікому автоматично не скасовують. Станом на вересень 2026 року від мобілізації було заброньовано близько 1,4 млн людей. Найбільше броней припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.

Частину правил Кабмін уже змінив раніше. Для низки підприємств оборонної та енергетичної галузей встановили ліміт бронювання у 95% штату, а кого саме бронювати в межах цієї межі, керівник визначає самостійно. Окремо створили Координаційний центр з організації бронювання, куди тепер подають обґрунтовані пропозиції щодо збільшення лімітів.

Хто може претендувати на бронювання

Статус критично важливого можуть отримати підприємства з визначених сфер:

оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси;

житлово-комунальне господарство;

видобувна та переробна промисловість;

агропромислове виробництво та роздрібна торгівля;

будівництво, транспорт і логістика;

ІТ, банківська діяльність, охорона здоров'я та зв'язок;

аварійно-рятувальні служби та гуманітарні організації критичного значення.

Дунда пояснює, що такий механізм дасть компаніям змогу планувати кадри, а військовим - розуміти, скільки мобілізованих точно буде. Водночас він визнає: бізнес неохоче бере на себе відповідальність за мобілізацію. "Ми це відтягували достатньо довго, але дійшли краю", - наголосив нардеп. Окремо депутат Богдан Кицак звертає увагу, що близько 3 млн українців досі працюють без офіційного оформлення і не охоплені мобілізаційними процедурами.

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