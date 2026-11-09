Циклон «Pia» за кілька днів переверне погоду в Україні: спершу втримає прохолоду, а потім принесе аномальне для середини листопада тепло. Синоптики розповіли, як змінюватиметься температура з 10 по 15 листопада.

Прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада синоптики називають періодом різких змін. Циклон «Pia», який заходить на територію України, спершу втримає прохолоду, а в другій половині тижня розверне погоду в бік аномального тепла.

Минулого тижня і на вихідних в Україні панував антициклон: повітря було сухим, а вночі фіксували заморозки. Тепер на зміну високому тиску приходить циклон, який затягує в країну тепліше й вологіше атлантичне повітря.

Перехід буде відчутним. На початку тижня, 10-11 листопада, холодне повітря ще затримається, тому вночі можливі мінусові позначки, а вдень буде доволі прохолодно. Уже в середині тижня вітер поверне на південно-західний і почне нести тепло.

Кульмінація змін настане в другій половині періоду: синоптики прогнозують аномальне тепло. Для середини листопада це нетипово, температура підніметься вище кліматичної норми, і замість наближення зими Україна отримає кілька майже весняних днів.

Чого чекати від погоди найближчими днями

Через зміну повітряних мас варто бути готовими до вологи і вітру. Під час заходу циклону можливі дощі, подекуди з мокрим снігом, особливо вночі та вранці, коли ще прохолодно. Вдень опади переважно у вигляді дощу.

Такий температурний маятник стане випробуванням для метеочутливих людей і водіїв. Лікарі радять одягатися багатошарово, а на дорогах бути уважними через ожеледицю вранці та мокре покриття вдень.

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