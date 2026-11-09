Циклон «Pia» за несколько дней перевернет погоду в Украине: сначала удержит прохладу, а затем принесет аномальное для середины ноября тепло. Синоптики рассказали, как будет меняться температура с 10 по 15 ноября.

Прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября синоптики называют периодом резких перемен. Циклон «Pia», который заходит на территорию Украины, сначала удержит прохладу, а во второй половине недели развернет погоду в сторону аномального тепла.

На прошлой неделе и в выходные в Украине царил антициклон: воздух был сухим, а ночью фиксировали заморозки. Теперь на смену высокому давлению приходит циклон, который затягивает в страну более теплый и влажный атлантический воздух.

Переход будет ощутимым. В начале недели, 10-11 ноября, холодный воздух еще задержится, поэтому ночью возможны минусовые отметки, а днем будет довольно прохладно. Уже в середине недели ветер повернет на юго-западный и начнет нести тепло.

Кульминация перемен наступит во второй половине периода: синоптики прогнозируют аномальное тепло. Для середины ноября это нетипично, температура поднимется выше климатической нормы, и вместо приближения зимы Украина получит несколько почти весенних дней.

Чего ждать от погоды в ближайшие дни

Из-за смены воздушных масс стоит быть готовыми к влаге и ветру. Во время захода циклона возможны дожди, местами с мокрым снегом, особенно ночью и утром, когда еще прохладно. Днем осадки преимущественно в виде дождя.

Такие температурные качели станут испытанием для метеочувствительных людей и водителей. Врачи советуют одеваться многослойно, а на дорогах быть внимательными из-за гололедицы утром и мокрого покрытия днем.

Ранее Politeka сообщала, погода резко ухудшится: синоптики дали прогноз на неделю с 9 по 15 ноября в Харьковской области.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком перепаде температур: прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 9 по 15 ноября.