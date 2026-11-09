Средняя цена бензина А-95 выросла до 89,58 грн/л, дизель подешевел до 104,54 грн/л, а автогаз сразу прибавил 58 копеек. Сравниваем цены по сетям заправок.

Цены на топливо на АЗС Украины снова изменились - в понедельник, 9 ноября, бензин А-95 немного подорожал, дизель подешевел, а автогаз заметно прибавил в цене. Водителям стоит сверить цены перед поездкой на заправку.

Средняя стоимость бензина марки А-95 выросла на 1 копейку и составляет 89,58 грн за литр. Дизельное топливо, наоборот, подешевело на 3 копейки - до 104,54 грн/л. Такие данные приводит портал minfin.com.ua, о чем сообщает Укринформ.

Кроме того, бензин А-95 премиум подешевел на 1 копейку - до 93,36 грн/л, а марка А-92 стоит в среднем 85,5 грн/л. Заметнее всего изменился автогаз: его средняя цена достигла 60,51 грн/л, что сразу на 58 копеек дороже по сравнению с предыдущим рабочим днем - пятницей, 6 ноября.

Для сравнения: в прошлую пятницу бензин А-95 снизился на 27 копеек до 89,57 грн/л, а дизель - на 7 копеек до 104,57 грн/л. То есть за выходные дизель продолжил дешеветь, а автогаз отыграл падение резким скачком вверх.

Цены на топливо в сетях АЗС

Дешевле всего бензин А-95 предлагают сети Авантаж 7 - 86,95 грн/л - и БРСМ-Нафта - 86,99 грн/л. Далее идет Укрнафта с ценой 87,9 грн/л. Самые дорогие брендовые сети: ОККО и WOG продают А-95 по 92,9 грн/л.

Что касается дизеля, самую низкую цену держит Авантаж 7 - 101 грн/л, за ним БРСМ-Нафта (102,29 грн/л), UPG (102,9 грн/л) и Укрнафта (103,9 грн/л). Самый дорогой дизель у BVS - 109 грн/л, а в ОККО и WOG - по 106,9 грн/л.

Автогаз дешевле всего в сети Авантаж 7 - 57,95 грн/л, немного дороже в BVS (58,57 грн/л) и Укрнафты (58,9 грн/л). Дороже остальных - в ОККО (61,9 грн/л) и WOG (61,5 грн/л).

Где заправиться выгоднее

Разрыв в ценах между самой дешевой и самой дорогой сетью за литр А-95 составляет почти 6 гривен. Если заправлять полный бак на 50 литров, на Авантаж 7 это обойдется примерно в 4 348 грн, а на ОККО или WOG - 4 645 грн. Разница - почти 300 гривен с одного бака.

Поэтому перед поездкой стоит сравнить цены на заправках в вашем городе через мобильные приложения или специализированные сервисы мониторинга топлива. Самые низкие цены традиционно держат дискаунтеры - Авантаж 7 и БРСМ-Нафта.

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