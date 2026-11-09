Середня ціна бензину А-95 зросла до 89,58 грн/л, дизель подешевшав до 104,54 грн/л, а автогаз одразу додав 58 копійок. Порівнюємо ціни по мережах заправок.

Ціни на пальне на АЗС України знову змінилися - у понеділок, 9 листопада, бензин А-95 трохи здорожчав, дизель подешевшав, а автогаз помітно додав у ціні. Водіям варто звірити ціни перед поїздкою на заправку.

Середня вартість бензину марки А-95 зросла на 1 копійку і становить 89,58 грн за літр. Дизельне пальне навпаки подешевшало на 3 копійки - до 104,54 грн/л. Такі дані наводить портал minfin.com.ua, про що повідомляє Укрінформ.

Окрім того, бензин А-95 преміум подешевшав на 1 копійку - до 93,36 грн/л, а марка А-92 коштує в середньому 85,5 грн/л. Найпомітніше змінився автогаз: його середня ціна сягнула 60,51 грн/л, що одразу на 58 копійок дорожче порівняно з попереднім робочим днем - п'ятницею, 6 листопада.

Для порівняння: минулої п'ятниці бензин А-95 знизився на 27 копійок до 89,57 грн/л, а дизель - на 7 копійок до 104,57 грн/л. Тобто за вихідні дизель продовжив дешевшати, а от автогаз відіграв падіння стрибком угору.

Ціни на пальне в мережах АЗС

Найдешевше бензин А-95 пропонують мережі Авантаж 7 - 86,95 грн/л - і БРСМ-Нафта - 86,99 грн/л. Далі йде Укрнафта з ціною 87,9 грн/л. Найдорожчі брендові мережі: ОККО і WOG продають А-95 по 92,9 грн/л.

Щодо дизеля, то найнижчу ціну тримає Авантаж 7 - 101 грн/л, за ним БРСМ-Нафта (102,29 грн/л), UPG (102,9 грн/л) та Укрнафта (103,9 грн/л). Найдорожчий дизель у BVS - 109 грн/л, а в ОККО і WOG - по 106,9 грн/л.

Автогаз найдешевший у мережі Авантаж 7 - 57,95 грн/л, трохи дорожчий у BVS (58,57 грн/л) та Укрнафти (58,9 грн/л). Дорожче за інших - в ОККО (61,9 грн/л) та WOG (61,5 грн/л).

Де заправитися вигідніше

Розрив у цінах між найдешевшою і найдорожчою мережею за літром А-95 становить майже 6 гривень. Якщо заправляти повний бак на 50 літрів, на Авантаж 7 це коштуватиме близько 4 348 грн, а на ОККО чи WOG - 4 645 грн. Різниця - майже 300 гривень з одного бака.

Тож перед поїздкою варто порівняти ціни на заправках у вашому місті через мобільні застосунки або спеціалізовані сервіси моніторингу пального. Найнижчі ціни традиційно тримають дискаунтери - Авантаж 7 і БРСМ-Нафта.

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