«Дія» спростила підтвердження статусу ветерана - і тепер українці можуть отримати витяг з Реєстру ветеранів прямо на порталі, без походів по установах. Це документ, який допомагає підтвердити статус ветерана війни чи члена сім'ї загиблого захисника, а також оформити покладені державою пільги.
Роз'яснення щодо процедури опублікували у Міністерстві у справах ветеранів. Витяг формується з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) і видається на порталі «Дія».
Хто може отримати витяг
Подати заяву можна лише тоді, коли відомості про людину вже внесені до ЄДРВВ. У Мінветеранів наголошують: якщо запису в реєстрі немає, отримати документ через «Дію» не вийде.
Скористатися послугою можуть люди, які мають один із таких статусів:
- учасник бойових дій (УБД);
- учасник війни;
- особа з інвалідністю внаслідок війни;
- член сім'ї загиблого (померлого) ветерана чи ветеранки війни;
- член сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України;
- постраждалий учасник Революції Гідності;
- особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.
У відомстві додали, що витяг допоможе підтвердити статус у державних установах і захистити права членів сімей полеглих воїнів.
Як оформити витяг покроково
Процедура займає кілька хвилин і проходить повністю онлайн.
- Авторизуйтеся на порталі «Дія».
- У розділі «Ветеран PRO» оберіть послугу «Витяг з Реєстру ветеранів».
- Перевірте дані заяви і натисніть «Готово».
Після цього «Дія» передасть запит до ЄДРВВ і повідомить про успішне подання. Результат надійде в особистий кабінет на порталі та на електронну пошту.
Що отримає людина після опрацювання
За успішного опрацювання запиту людина отримує PDF-файл із витягом. Документ містить QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис (КЕП) Міністерства у справах ветеранів - тож його можна використовувати в електронному вигляді.
У Мінветеранів зазначають, що послуга доступна цілодобово, а оформлення не потребує додаткових довідок чи паперових документів.
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