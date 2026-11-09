Документ підтверджує статус ветерана чи члена сім'ї загиблого захисника і допомагає оформлювати пільги. Розповідаємо, хто може подати заяву і скільки триває оформлення.

«Дія» спростила підтвердження статусу ветерана - і тепер українці можуть отримати витяг з Реєстру ветеранів прямо на порталі, без походів по установах. Це документ, який допомагає підтвердити статус ветерана війни чи члена сім'ї загиблого захисника, а також оформити покладені державою пільги.

Роз'яснення щодо процедури опублікували у Міністерстві у справах ветеранів. Витяг формується з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) і видається на порталі «Дія».

Хто може отримати витяг

Подати заяву можна лише тоді, коли відомості про людину вже внесені до ЄДРВВ. У Мінветеранів наголошують: якщо запису в реєстрі немає, отримати документ через «Дію» не вийде.

Скористатися послугою можуть люди, які мають один із таких статусів:

учасник бойових дій (УБД);

учасник війни;

особа з інвалідністю внаслідок війни;

член сім'ї загиблого (померлого) ветерана чи ветеранки війни;

член сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України;

постраждалий учасник Революції Гідності;

особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.

У відомстві додали, що витяг допоможе підтвердити статус у державних установах і захистити права членів сімей полеглих воїнів.

Як оформити витяг покроково

Процедура займає кілька хвилин і проходить повністю онлайн.

Авторизуйтеся на порталі «Дія». У розділі «Ветеран PRO» оберіть послугу «Витяг з Реєстру ветеранів». Перевірте дані заяви і натисніть «Готово».

Після цього «Дія» передасть запит до ЄДРВВ і повідомить про успішне подання. Результат надійде в особистий кабінет на порталі та на електронну пошту.

Що отримає людина після опрацювання

За успішного опрацювання запиту людина отримує PDF-файл із витягом. Документ містить QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис (КЕП) Міністерства у справах ветеранів - тож його можна використовувати в електронному вигляді.

У Мінветеранів зазначають, що послуга доступна цілодобово, а оформлення не потребує додаткових довідок чи паперових документів.

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