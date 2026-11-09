У 2026 році в Україні діють кілька державних грантових програм для ветеранів і переселенців. Головні з них - оновлена «Власна справа» 2.0 з бонусом +20% та конкурси Українського ветеранського фонду «ВАРТО» з грантами від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Допомога ветеранам в Україні у 2026 році розширилася новими грантами - тепер на власну справу можуть розраховувати не лише військові, а й переселенці з досвідом підприємництва.

У 2026 році гранти видають одразу кілька державних програм, і кожна має власні правила. Основна з них - оновлена «Власна справа» 2.0, яка з вересня дає ветеранському бізнесу та переселенцям бонус +20% до базової суми. Український ветеранський фонд (УВФ) паралельно проводить конкурси «ВАРТО» з грантами від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень, а також компенсує до 20 тисяч гривень витрат на бізнес.

«Власна справа» 2.0: суми та бонуси

Оновлена програма працює з 9 вересня 2026 року за постановою Кабміну №616 і має два напрями. На відкриття бізнесу дають від 100 до 300 тисяч гривень, а з бонусами максимум сягає 500 тисяч. На масштабування вже наявної справи виділяють від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень, а з бонусами - до 2,5 мільйона.

Ветеранський бізнес отримує надбавку +20% до базової суми, і її можна поєднати з іншими бонусами в межах максимуму напряму. Переселенці мають той самий +20%, але лише за умови, що до переміщення мали понад шість місяців підприємницького досвіду. Такий самий бонус передбачено для релокованих підприємств, а бізнес на прифронтових територіях може розраховувати ще на +30%.

Якщо ветеран подавався як фізособа, після схвалення він має 20 календарних днів, щоб зареєструвати суб'єкт ветеранського підприємництва замість звичайного ФОП чи ТОВ. Заявку на грант подають через «Дію».

Конкурси Українського ветеранського фонду «ВАРТО»

УВФ діє при Мінветеранів і фінансує ветеранське підприємництво з державного бюджету на конкурсній основі. Подаватися можуть ветерани, зареєстровані як ФОП, ветерани-самозайняті (адвокати, нотаріуси, лікарі), а також юрособи, де ветерани володіють 100% статутного капіталу.

Протягом 2026 року фонд провів кілька хвиль конкурсів. Сума гранту в більшості становила від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень, а галузевий конкурс на шкільне харчування «ВАРТО: рецепт турботи» дозволяв просити до 3 мільйонів. Наприклад, у хвилі «ВАРТО: бізнес з характером» перемог 201 заявник.

Прийом заявок на актуальний конкурс «ВАРТО: КРОК ВПЕРЕД» завершився 29 вересня 2026 року о 18:00. Публічні презентації проєктів заплановані на 17-24 листопада, а підсумковий список переможців оголосять 30 листопада 2026 року.

Як отримати статус ветеранського підприємництва

Щоб претендувати на бонус у «Власній справі» 2.0 чи компенсацію УВФ, бізнес має отримати окремий статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Його запровадив закон №4563-IX, який набув чинності 26 лютого 2026 року. Заяву подають онлайн на порталі «Дія», а надання, припинення чи поновлення статусу автоматично фіксується в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Для заявок до УВФ потрібен витяг із реєстру, виданий не раніше ніж за 7 календарних днів до подання - його також можна сформувати в «Дії».

Компенсація «20 тисяч від УВФ»

Окрім конкурсів, фонд має програму, яка відшкодовує до 20 тисяч гривень витрат на предмети і товари для власної справи. Вона працює до завершення воєнного стану і розрахована на ветеранів-ФОП та самозайнятих зі статусом ветеранського підприємництва.

Компенсують лише вже здійснені особисто заявником витрати, підтверджені чеками або рахунками, а гроші перераховують тільки на рахунок ФОП. Повторної компенсації одній особі не передбачено, тож виплату проводять один раз і в порядку черги.

Аграрні гранти та професійна адаптація

Окремо держава фінансує сади, ягідники, виноградники і теплиці. Грант становить до 7 мільйонів гривень на об'єкт і покриває не більше 70% вартості проєкту, а на деокупованих і прифронтових територіях - до 80%. Аграрій має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі, а земля - у власності чи оренді щонайменше на 7 років.

Також Мінветеранів покриває професійну адаптацію - навчання і перекваліфікацію для ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників. Обов'язкова умова - працевлаштування після навчання.

Нагадаємо, що окрема програма «Гранти для ветеранів» за старою постановою №1401 приймала заявки лише до 31 липня 2026 року, після чого Мінекономіки об'єднало її з мікрогрантами в оновлену «Власну справу». Договори, укладені раніше, виконують на попередніх умовах.

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