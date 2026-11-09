Транспортний податок 2026 року - це 25 000 гривень на рік за кожне легкове авто, якому не більше 5 років і середньоринкова вартість якого перевищує 3 242 625 гривень. Розібралися, хто саме платить, як перевірити своє авто в переліку Мінекономіки та що робити, якщо податок нарахували помилково.

Перевірити строки тимчасового ввезення авто тепер можна онлайн через новий сервіс, але витрати чекають і на власників дорогих машин. У 2026 році в Україні діє транспортний податок - 25 000 гривень на рік за кожне легкове авто, яке підпадає під умови.

Транспортний податок сплачують не всі водії. Як повідомляє видання Concord Fintech, йдеться лише про легковики, яким не більше 5 років і середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат станом на 1 січня. На 2026 рік цей поріг становить 3 242 625 гривень.

Хто платить транспортний податок у 2026 році

Підставу для нарахування встановлює стаття 267 Податкового кодексу України. Вартість визначає Мінекономіки за методикою з постанови Кабміну №66 від 18 лютого 2016 року, а не сам власник чи податкова. Тобто вирішальне значення має перелік Мінекономіки на поточний рік.

До переліку на 2026 рік увійшли Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche, Mercedes, BMW, Land Rover та Lexus. Уперше туди потрапили окремі версії Tesla, Toyota Sequoia і Tundra, а також нові Volvo XC90. Перелік оприлюднили 2 лютого 2026 року разом із калькулятором вартості.

За віком податок стягують з машин, з року випуску яких минуло не більше 5 років включно - у 2026 році це авто 2021 року і новіші. Якщо п'ятирічний строк спливає протягом року, податок рахують лише до досягнення цього віку.

Не нараховують податок, якщо: авто 2020 року випуску або старіше; модифікації немає в переліку Мінекономіки; транспорт не є легковим автомобілем; машину викрали і це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Водій за довіреністю податок не сплачує - платить той, на кого авто зареєстроване як на власника.

Скільки платити і коли

Ставка фіксована - 25 000 гривень на рік за кожне авто, незалежно від того, наскільки вартість перевищує поріг. За дві машини з переліку власник сплатить 50 000 гривень на рік.

Фізичним особам податок нараховує Державна податкова служба. Податкове повідомлення-рішення за 2026 рік мали надіслати до 1 липня 2026 року, а сплатити суму потрібно протягом 60 днів з дня вручення. Юрособи рахують податок самі: аванс за IV квартал сплачують до 30 січня 2027 року, а декларацію подають до 20 лютого.

Як перевірити своє авто в переліку Мінекономіки

Кожен рядок переліку описує конкретну модифікацію, тому базова версія моделі може бути без податку. Перевірка займає 4 кроки:

Випишіть зі свідоцтва про реєстрацію марку, модель, рік, об'єм двигуна і тип пального.

Відкрийте перелік на 2026 рік на сторінці Мінекономіки.

Знайдіть рядок, де збігаються всі ці дані та вік авто.

Якщо збіг є, перевірте нарахування в Електронному кабінеті платника.

Якщо авто придбали посеред року, податок рахують з місяця виникнення права власності. Наприклад, при купівлі у вересні новий власник сплатить за 4 місяці - 8 333,33 гривні. Продавець платить з 1 січня до початку місяця, в якому втратив право власності: при продажу у вересні це 8 місяців, тобто 16 666,67 гривні.

Що робити, якщо податок нарахували помилково

Помилки трапляються через неточні дані реєстру: інший рік, модифікація чи власник, який уже продав авто. Спершу варто подати заяву на звірку з копією свідоцтва про реєстрацію. Для звірки знадобляться свідоцтво про реєстрацію, договір купівлі-продажу і документ про зняття з обліку.

Якщо звірка не допомогла, повідомлення-рішення можна оскаржити до ДПС України протягом 30 календарних днів з дня отримання. Поки скаргу розглядають, зобов'язання не вважається узгодженим. Після спливу 60 днів несплачена сума стає податковим боргом, на який нараховують пеню з розрахунку 100% облікової ставки НБУ річних.

Наступного року поріг зросте, бо залежить від мінімальної зарплати на 1 січня 2027 року. Якщо ухвалять проєкт бюджету з мінзарплатою 9 546 гривень, поріг вартості підніметься до 3 579 750 гривень, а новий перелік Мінекономіки має з'явитися до 1 лютого 2027 року.

Раніше Politeka повідомляла, ЄС заборонив вимикати звукове попередження в авто.

Також Politeka повідомляла, як зафіксувати збитки та подати заяву на компенсацію за пошкоджене житло.