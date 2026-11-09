Субсидія на оплату комуналки в Україні доступна не всім, і одна з причин втратити право на неї - заборгованість за газ. Для пенсіонерів, які розраховують на допомогу в опалювальний сезон, документальне підтвердження відсутності боргу перед «Нафтогазом України» стало обов'язковою умовою.
У компанії «Нафтогаз України» пояснили: якщо у заявника раніше були прострочені платежі за газ, самого погашення боргу недостатньо. Субсидію на опалення призначать тільки після сплати заборгованості і за наявності довідки, яка це підтверджує. Без такого документа Пенсійний фонд може законно відмовити в допомозі навіть серед холодного сезону.
Альтернатива для тих, хто не може погасити борг одразу, - оформити договір про реструктуризацію заборгованості. У такому разі право на субсидію зберігається.
Загалом для оформлення житлової субсидії пенсіонеру потрібен базовий пакет документів: заява про призначення субсидії, декларація про доходи та витрати, паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код, а також номер банківського рахунку у форматі IBAN, куди зараховуватимуть кошти.
Якщо пенсіонер живе в орендованому житлі, додатково знадобиться договір оренди. А коли за адресою зареєстровані люди, які фактично там не проживають, - документи, що це підтверджують: довідка з місця навчання чи роботи в іншому місті, довідка ЖЕКу або ОСББ чи акт обстеження.
Розмір субсидії залежить від доходу домогосподарства. У розрахунок для пенсіонерів з початку опалювального сезону беруть нараховану пенсію за серпень - для непрацюючих, або зарплату, якщо пенсіонер працює. Враховують також інші доходи: оренду майна чи землі, дивіденди та окремі соціальні виплати.
Як оформити довідку від Нафтогазу
Довідку про відсутність заборгованості можна отримати кількома способами. Найшвидший - через особистий кабінет на сайті «Нафтогаз України»:
- увійти в особистий кабінет за логіном і паролем;
- перейти в розділ «Онлайн-послуги»;
- знайти в переліку документів «Довідку про стан рахунку»;
- натиснути кнопку «Сформувати»;
- завантажити готову довідку або відправити її на електронну пошту.
Замовити документ також можна через термінали самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay або City24, а також особисто у Центрі обслуговування клієнтів чи відділенні Нафтогазу.
Раніше Politeka повідомляла, скасована субсидія: як повернути виплати та до якого числа подати документи.
Також Politeka писала, субсидії в Україні з листопада перерахують: кому оновлять виплати на комуналку.