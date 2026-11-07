Борги за комуналку не означають втрату права на державну допомогу - є кілька законних способів відновити субсидію, але треба встигнути до кінця листопада.

Субсидія на оплату комуналки може бути скасована через заборгованість, однак це не означає, що грошей не буде зовсім. Пенсійний фонд може відмовити родині у призначенні допомоги, якщо за житлово-комунальними послугами накопичився борг, але відновити виплати цілком реально. Як повідомляє видання «НаПенсії», у боржників є законні шляхи повернути субсидію без втрати грошей.

Щоб ПФУ знову призначив допомогу, родині потрібно виконати одну з трьох умов. Перша - повністю закрити заборгованість і надати квитанції (чеки) про оплату. Друга - укласти з комунальними підприємствами договір про реструктуризацію, тобто про розстрочення боргу. Третя - якщо людина не згодна з самими нарахуваннями, вона може подати до суду та отримати ухвалу про відкриття провадження у справі.

Після виконання будь-якої з цих умов слід повторно подати заяву на субсидію, декларацію про доходи та документ, який підтверджує, що питання з боргом вирішене. Це може бути квитанція про оплату, підписаний договір про реструктуризацію або судова ухвала.

Борг лише за одну послугу - втрата не повна

Навіть якщо заборгованість висить, наприклад, за газ чи опалення, людина все одно має право оформити субсидію на ті послуги, де боргу немає, - наприклад, на електроенергію чи воду. Тобто скасування допомоги не означає автоматичної втрати права на всі види підтримки одночасно.

Критичний дедлайн для звернення

Термін подання документів напряму впливає на суму, яку повернуть родині. Якщо подати заяву до кінця листопада, субсидію перерахують і призначать за весь опалювальний сезон - починаючи з жовтня. Якщо ж затягнути й звернутися лише в грудні, гроші нараховуватимуть тільки з місяця подання заяви. Різниця може становити оплату за кілька місяців опалювального періоду.

Що робити, якщо субсидію скасували

З'ясуйте суму боргу та за яку саме послугу він нарахований.

Оберіть один із трьох шляхів: оплатити борг, укласти договір про реструктуризацію або оскаржити нарахування в суді.

Підготуйте заяву на субсидію, декларацію про доходи та підтверджувальний документ.

Подайте документи до органу Пенсійного фонду України або через уповноважені сервіси.

Оформлення субсидії після погашення або реструктуризації боргу відбувається за стандартною процедурою - через Пенсійний фонд. Чим раніше подати документи, тим більший період буде охоплено виплатами, тому зволікати із зверненням не варто.

Раніше Politeka повідомляла, кому в листопаді перерахують субсидію на комуналку.

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