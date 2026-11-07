Навіть наявність у дружини третьої групи інвалідності не гарантує чоловікові автоматичну відстрочку від військової служби. Адвокат Максим Колошкін пояснив, в яких саме випадках ТЦК надає відстрочку і які документи готувати.

Бронювання від мобілізації та відстрочка - питання, з яким стикається багато сімей. Якщо у дружини встановлено III групу інвалідності, чоловік не отримує відстрочку автоматично: закон вимагає підтвердити конкретні проблеми зі здоров'ям і те, як вони впливають на працездатність жінки. При цьому доводити необхідність стороннього догляду за дружиною більше не потрібно.

Про це повідомив адвокат Максим Колошкін, правила викладені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в редакції від 31 липня 2026 року.

Коли III група дає відстрочку: два різні випадки

Пункт 12 статті 23 розділяє право на звільнення від служби на дві кардинально різні медичні ситуації. Головна відмінність - у причинно-наслідкових зв'язках захворювань.

Перша підстава застосовується, коли третя група встановлена виключно "внаслідок" конкретних фізіологічних втрат або захворювань. До цього переліку закон відносить онкологічні захворювання, відсутність одного з парних органів, відсутність або ампутацію кінцівок, обох стоп чи кистей рук.

Другий варіант дозволяє отримати відстрочку за комбінованим принципом. Жінка може мати третю групу через будь-яку хворобу, але додатково повинна мати інший діагноз зі встановленого переліку: онкологію, церебральний параліч, психічні розлади або інші паралітичні синдроми. Наприклад, якщо дружина отримала інвалідність через коксартроз ще у 2017 році, а зараз у неї діагностували психічний розлад, у чоловіка є законне право не йти в армію.

Міфи про відмову через працевлаштування дружини

Військовозобов'язані часто плутають різні підстави для відстрочки і збирають зайві документи для ТЦК. За пунктом 12, чоловікові зовсім не потрібно доводити, що його дружина потребує постійного стороннього догляду. Наявність чи відсутність інших працездатних родичів також не відіграє жодної ролі при розгляді документів.

Крім того, інвалідність третьої групи не вимагає підтвердження непрацездатності жінки. Вона може офіційно працювати, вести підприємницьку діяльність або виховувати спільних дітей - ці фактори жодним чином не впливають на права її чоловіка. Важливо пам'ятати, що ця норма стосується виключно мобілізації і не дає права на демобілізацію тим, хто вже перебуває в лавах ЗСУ.

Які документи потрібні для ТЦК після скасування МСЕК

Щоб легалізувати свій статус у ТЦК, військовозобов'язаний має підтвердити три юридичні факти. Перший - зареєстрований шлюб. Цивільне співжиття військкомати не розглядають. Дані у свідоцтві про шлюб мають збігатися з інформацією в реєстрі ДРАЦС, інакше доведеться заздалегідь виправляти помилки в прізвищах.

Другий крок - підтвердження самого факту інвалідності відповідно до додатка 5 до Порядку № 560. У зв'язку з ліквідацією МСЕК 31 грудня 2024 року формат документів суттєво змінився. Але якщо статус інвалідності дружині вже встановлювали раніше, паперова довідка МСЕК залишається повністю дійсною.

З 1 січня 2025 року інвалідність призначається по-новому, тому підтвердженням може слугувати: виписка з рішення експертної групи (ЕКОПФО) при кластерних лікарнях, посвідчення, що підтверджує інвалідність, пенсійне посвідчення або документ про призначення соціальної допомоги.

Третій факт - підтвердження конкретного захворювання. У медичній довідці мають бути чітко вказані діагноз, його код за міжнародною класифікацією (МКХ), печатка установи і підпис профільного лікаря. Наприклад, відсутність органів підтверджують результатами УЗД або КТ, а онкологічне захворювання - випискою від лікаря-онколога або довідкою з обліку.

Дію воєнного стану в Україні офіційно продовжили до 29 січня 2027 року, тому вимоги військового обліку залишаються обов'язковими для всіх військовозобов'язаних. Навіть оформлені відстрочки діють лише протягом певного періоду, тож документи варто регулярно перевіряти через офіційні реєстри.

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