Даже наличие у жены третьей группы инвалидности не гарантирует мужу автоматическую отсрочку от военной службы. Адвокат Максим Колошкин объяснил, в каких именно случаях ТЦК дает отсрочку и какие документы готовить.

Бронирование от мобилизации и отсрочка - вопрос, с которым сталкивается много семей. Если у жены установлена III группа инвалидности, муж не получает отсрочку автоматически: закон требует подтвердить конкретные проблемы со здоровьем и то, как они влияют на трудоспособность женщины. При этом доказывать необходимость постороннего ухода за женой больше не нужно.

Об этом сообщил адвокат Максим Колошкин, правила изложены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в редакции от 31 июля 2026 года.

Когда III группа дает отсрочку: два разных случая

Пункт 12 статьи 23 разделяет право на освобождение от службы на две кардинально разные медицинские ситуации. Главное отличие - в причинно-следственных связях заболеваний.

Первое основание применяется, когда третья группа установлена исключительно "вследствие" конкретных физиологических утрат или заболеваний. К этому перечню закон относит онкологические заболевания, отсутствие одного из парных органов, отсутствие или ампутацию конечностей, обеих стоп или кистей рук.

Второй вариант позволяет получить отсрочку по комбинированному принципу. Женщина может иметь третью группу из-за любой болезни, но дополнительно должна иметь другой диагноз из установленного перечня: онкологию, церебральный паралич, психические расстройства или другие паралитические синдромы. Например, если жена получила инвалидность из-за коксартроза еще в 2017 году, а сейчас у нее диагностировали психическое расстройство, у мужа есть законное право не идти в армию.

Мифы об отказе из-за трудоустройства жены

Военнообязанные часто путают разные основания для отсрочки и собирают лишние документы для ТЦК. Согласно пункту 12, мужчине совершенно не нужно доказывать, что его жена нуждается в постоянном постороннем уходе. Наличие или отсутствие других трудоспособных родственников также не играет роли при рассмотрении документов.

Кроме того, инвалидность третьей группы не требует подтверждения нетрудоспособности женщины. Она может официально работать, вести предпринимательскую деятельность или воспитывать общих детей - эти факторы никак не влияют на права ее мужа. Важно помнить, что эта норма касается исключительно мобилизации и не дает права на демобилизацию тем, кто уже находится в рядах ВСУ.

Какие документы нужны для ТЦК после отмены МСЭК

Чтобы легализовать свой статус в ТЦК, военнообязанный должен подтвердить три юридических факта. Первый - зарегистрированный брак. Гражданское сожительство военкоматы не рассматривают. Данные в свидетельстве о браке должны совпадать с информацией в реестре ДРАЦС, иначе придется заранее исправлять ошибки в фамилиях.

Второй шаг - подтверждение самого факта инвалидности в соответствии с приложением 5 к Порядку № 560. В связи с ликвидацией МСЭК 31 декабря 2024 года формат документов существенно изменился. Но если статус инвалидности жене уже устанавливали ранее, бумажная справка МСЭК остается полностью действительной.

С 1 января 2025 года инвалидность назначается по-новому, поэтому подтверждением может служить: выписка из решения экспертной группы (ЭКОПФО) при кластерных больницах, удостоверение, подтверждающее инвалидность, пенсионное удостоверение или документ о назначении социальной помощи.

Третий факт - подтверждение конкретного заболевания. В медицинской справке должны быть четко указаны диагноз, его код по международной классификации (МКБ), печать учреждения и подпись профильного врача. Например, отсутствие органов подтверждают результатами УЗИ или КТ, а онкологическое заболевание - выпиской от врача-онколога или справкой с учета.

Действие военного положения в Украине официально продлили до 29 января 2027 года, поэтому требования военного учета остаются обязательными для всех военнообязанных. Даже оформленные отсрочки действуют лишь в течение определенного периода, поэтому документы стоит регулярно проверять через официальные реестры.

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