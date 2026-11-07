Ветераны войны имеют право не платить туристический сбор при проживании в гостиницах и хостелах, однако для этого нужно подтвердить официальный статус. Рассказываем, кому полагается льгота и какой документ предоставить при заселении.

Льготы для ветеранов в Украине действуют и во время путешествий - те, кто имеет официальный статус ветерана войны, могут не платить туристический сбор при проживании в гостиницах, хостелах и других заведениях временного размещения. Об этом напомнили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Закарпатской области.

Туристический сбор - это местный платеж, который взимают с посетителей во время временного проживания. Согласно Налоговому кодексу Украины, ветераны войны от его уплаты освобождены.

Кто имеет право на льготу

Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определяет три категории, на которые распространяется освобождение от туристического сбора: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны.

Важный нюанс: самого факта военной службы или участия в защите Украины недостаточно. Человек должен иметь официально оформленный статус ветерана войны, иначе сбор начислят на общих основаниях.

Какой документ нужен

Чтобы воспользоваться льготой, при заселении нужно предоставить удостоверение, подтверждающее статус: удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или участника войны.

В налоговой подчеркивают, что электронное удостоверение ветерана имеет такую же юридическую силу, как и бумажное. Поэтому достаточно показать документ в приложении или его бумажный вариант.

Что делать при заселении

Практический момент: льгота действует только при условии подтверждения статуса. Поэтому при заселении в гостиницу или хостел стоит сразу предоставить удостоверение ветерана войны. Если документа нет, администрация заведения может начислить туристический сбор на общих основаниях.

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