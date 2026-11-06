Внутренне перемещенные лица могут оформить жилищную субсидию по месту фактического проживания, даже без договора аренды. Чтобы получить помощь с начала отопительного сезона, документы нужно подать до 30 ноября.

Субсидии в Украине с ноября пересчитают - кому обновят выплаты на коммуналку, интересует многих, а вот переселенцам важно не пропустить дедлайн. Подать документы на жилищную субсидию можно до 30 ноября, и тогда помощь назначат с самого начала отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павла Фролова. Ключевая деталь: переселенцы имеют право на субсидию по месту фактического проживания, независимо от того, где зарегистрированы.

Кто имеет право на субсидию и без чего можно обойтись

Договор аренды жилья для оформления субсидии не обязателен. Это главное облегчение для ВПЛ, которые часто снимают квартиру без официальных документов. По базовым расчетам, на помощь могут претендовать семьи, у которых расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода.

Отопительный период, за который считают субсидию, длится с 16 октября по 15 апреля. Расходы на отопление за октябрь считают именно с 16 числа, даже если тепло в дом дали позже. Субсидию за октябрь выплачивают в ноябре.

Сколько можно получить и что изменится после 1 декабря

Точную сумму выплаты для каждой семьи считает Пенсионный фонд индивидуально, исходя из доходов и фактических расходов на коммуналку. Если подать документы до 30 ноября, субсидию назначат с начала сезона - то есть компенсируют расходы за весь период с 16 октября.

В случае обращения после 1 декабря помощь начислят только с месяца подачи заявления. То есть те, кто опоздает, не получат компенсацию за октябрь и часть ноября. Семьям, которым субсидию назначили еще с мая, повторно обращаться не нужно - на отопительный сезон ее пересчитают автоматически. Исключение - те, кто получает субсидию на приобретение твердого или жидкого печного топлива.

Какие документы нужны

Для оформления субсидии ВПЛ подают заявление и декларацию о доходах членов семьи. К ним добавляют паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и справку о статусе ВПЛ.

Куда подавать заявление

Документы принимают сервисные центры Пенсионного фонда - лично или по почте. Также можно обратиться в ЦНАПы и уполномоченных лиц общин. Подать заявление можно и онлайн - через вебпортал или приложение ПФУ, а также через «Дію».

Напомним, 22 октября вступил в силу новый закон о ВПЛ, который меняет учет переселенцев и подходы к их поддержке. Кроме того, в Раде поддержали идею повысить помощь на проживание для ВПЛ с 1 января 2027 года.

Ранее Politeka сообщала, субсидия есть, а платежка почти не изменилась - почему деньги не покрывают коммуналку.

Также Politeka сообщала, субсидия на отопление - за октябрь украинцы получат лишь половину суммы.