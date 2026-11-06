Военнообязанным советуют регулярно проверять статус в «Резерв+», чтобы не остаться без брони или отсрочки. Более 90% таких документов система продлевает самостоятельно, но при определенных условиях придется подавать документы повторно.

Воинский учет в Резерв+ стоит держать в порядке, ведь военное положение в Украине продлили как минимум до 29 января 2027 года. Поэтому требования по воинскому учету для военнообязанных остаются в силе, а отсрочки и освобождение от мобилизации - не бессрочные документы.

Часть мужчин имеет отсрочку или освобождение от мобилизации, что позволяет на законных основаниях временно не выполнять воинскую обязанность. Но эти бумаги стоит регулярно проверять. Как именно и где смотреть свой статус, объяснил Львовский ОТЦК и СП.

Как проверить, действует ли отсрочка или бронирование

Проверить действительность отсрочки или рабочего бронирования можно онлайн - через приложение "Резерв+". Более 90% таких документов система продлевает самостоятельно, синхронизируясь с разными государственными реестрами. То есть большинству людей не нужно собирать и повторно подавать никакие справки, чтобы бронь осталась действующей.

Однако при определенных условиях документ могут и не продлить автоматически - тогда придется подавать бумаги повторно. Чтобы избежать неприятностей, достаточно открыть профиль в "Резерв+" и посмотреть точный срок действия своего документа и текущий статус.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Если система не продлила документ сама, в ТЦК советуют три шага. Сначала проанализировать, существует ли до сих пор законное основание для освобождения от службы. Затем проверить актуальность персональных данных в реестрах. И наконец оформить новый запрос в "Резерв+" или лично подать документы в ближайший ЦНАП.

Бронирование оформляет только директор - через "Дію"

Отдельный момент касается рабочего бронирования. Если директор предприятия обещает "оформить бронь" устно, этого недостаточно: работник должен самостоятельно зайти в "Резерв+" и проверить свой актуальный учетный статус. Списки на бронирование компании подают исключительно через государственный портал "Дія", и сделать это может только директор. Самостоятельно "забронировать" себя гражданин не может.

Чтобы претендовать на бронирование, человек должен работать на предприятии со статусом критически важного, а его военно-учетные данные должны быть полностью приведены в порядок. Иначе с бронью обычно возникают проблемы.

Из этого правила есть исключения для предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, признанных критически важными для нужд Вооруженных сил Украины. Для них действует особый механизм: таких работников могут временно, на срок до 45 дней, забронировать даже при наличии отдельных нарушений в воинском учете.

Электронный реестр "Оберіг"

Всю систему теперь объединяет электронный реестр "Оберіг". Он подтягивает данные из других государственных баз, позволяет формировать электронные военные документы и надежно хранит информацию о гражданах. Если в системе обнаружили неточности, на ручной ввод новых данных операторам дается до пяти рабочих дней.

Поскольку военное положение и всеобщая мобилизация продлятся как минимум до 29 января 2027 года, военнообязанным рекомендуют регулярно проверять состояние своих документов и своевременно обновлять данные. Это помогает избежать проблем при встрече с представителями ТЦК.

Ранее Politeka сообщала, как действовать, если в Резерв+ появился новый статус.

Также Politeka сообщала, как убрать статус «в розыске» в Резерв+ без визита в ТЦК.