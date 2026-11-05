Решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в вышестоящей ВВК или сразу в административном суде. Рассказываем, какие документы подготовить, сколько времени есть на обжалование и как защитить свои права в 2026 году.

Контроль за работой военно-врачебных комиссий в Украине усиливается, однако военные и военнообязанные все равно сталкиваются с решениями ВВК, с которыми не согласны. В 2026 году постановление военно-врачебной комиссии можно обжаловать двумя путями - обратиться в ВВК высшего уровня или подать иск в административный суд.

Решение ВВК определяет пригодность человека к военной службе на основании медосмотра, диагнозов и требований Расписания болезней. Основной документ, регулирующий ее деятельность, - приказ Министерства обороны Украины №402 от 14 августа 2008 года с действующими изменениями.

Когда решение ВВК можно обжаловать

Основанием для обжалования может быть не только несогласие со степенью пригодности, но и нарушение процедуры медосмотра. В частности, постановление стоит обжаловать, если комиссия не учла медицинские документы, подтверждающие заболевание, человек не прошел необходимые обследования или его не направили к профильному специалисту.

Основаниями также являются случаи, когда заключение не соответствует установленным диагнозам, в постановлении неправильно определена связь ранения или заболевания с военной службой, либо документ содержит существенные ошибки или оформлен с нарушениями. Само несогласие с заключением не гарантирует его отмены - нужно объяснить, в чем ошибка, и подтвердить доводы документами.

Куда подавать жалобу на решение ВВК

Порядок обращения зависит от того, какая комиссия приняла решение. Если постановление вынесла ВВК районного или городского территориального центра комплектования, жалобу подают в ВВК областного или соответствующего городского ТЦК и СП. Решение областной ВВК можно обжаловать в штатную региональную ВВК или Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВВК).

Для военнослужащих, проходивших госпитальную, гарнизонную или иную нештатную ВВК, предусмотрено обращение в соответствующую штатную комиссию. При этом прохождение всех уровней административного обжалования не всегда является обязательным условием обращения в суд.

Каких сроков следует придерживаться

Для обращения в ВВК высшего уровня Министерство обороны и Офис Военного омбудсмана рекомендуют подавать жалобу в течение 30 дней после получения заключения. Для судебного обжалования действуют другие сроки: если обращаться сразу в суд, общий срок составляет шесть месяцев, а после досудебного обжалования - три месяца со дня вручения решения по жалобе.

Если срок пропущен по уважительным причинам, заявитель может просить суд его восстановить, но для этого нужны доказательства обстоятельств, которые объективно препятствовали своевременному обращению.

Какие документы нужны

Основной пакет включает письменную жалобу с указанием постановления, которое просят пересмотреть, копию постановления ВВК или выписку из него, копию военно-учетного документа, медицинские выписки и заключения врачей, а также результаты обследований - МРТ, КТ, УЗИ, рентгенографии и лабораторных исследований в зависимости от диагноза.

Подать жалобу можно лично или по почте. Минобороны рекомендует ценное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении, а при личной подаче - получить отметку о принятии на собственном экземпляре.

Можно ли сразу обратиться в суд

В октябре 2026 года Верховный Суд в постановлении от 15 октября по делу №440/2634/25 подтвердил: решение областной ВВК можно обжаловать непосредственно в административном суде, и предварительное обращение в ЦВВК не является обязательным условием. Как сообщает UkrMedia, это решение имеет практическое значение для тех, кто хочет сразу защищать права в судебном порядке.

При этом суд не заменяет военно-врачебную комиссию: судья не устанавливает диагноз и не определяет пригодность, а проверяет законность решения - соблюдена ли процедура, учтены ли обязательные документы и обследования.

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