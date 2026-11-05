Осенью сумерки наступают внезапно, и дорога уже около пяти вечера становится опасной. Рассказываем о пяти простых правилах, которые помогут водителям уменьшить блики на лобовом стекле и сохранить видимость ночью.

Изменения для водителей в Украине касаются и повседневных привычек за рулем - и самая опасная из них проявляется именно в сумерках. Осенью темнота наступает внезапно: еще около пяти вечера дорога кажется безопасной, а уже через полчаса асфальт превращается в сплошное серое пятно, в котором тонут разметка, знаки и силуэты пешеходов.

Больше всего водителям мешают не сама темнота, а блики на лобовом стекле: фары встречных машин рассеиваются на грязном или запотевшем стекле и на несколько секунд «выключают» обзор. Как отмечает NV, большинство таких ситуаций можно устранить еще до выезда - достаточно соблюдать пять простых правил.

Пять правил безопасного вождения после захода солнца

Первое и самое дешевое правило - чистое лобовое стекло снаружи и изнутри. Жирная пленка от конденсата и пыль, накапливающиеся на внутренней стороне стекла, работают как рассеиватель: они размывают свет фар и создают тот самый эффект «тумана», из-за которого дорога сливается в одно белое пятно. Протирать стекло стоит перед каждой поездкой в темноте, а раз в несколько недель - обезжиривать его специальным средством для автостекла.

Второе правило касается света. Фары должны быть отрегулированы так, чтобы не ослеплять встречных, а навстречу движущемуся транспорту выключают дальний свет и переходят на ближний. «Досвечивать» дальним в плотном потоке - типичная ошибка, которая провоцирует встречное ослепление и повышает риск лобового столкновения.

Третье правило - не смотреть прямо в фары. Когда навстречу едет машина с ярким светом, взгляд переводят на правый край проезжей части или на разметку. Так глаза не «ловят» ослепляющий свет, а мозг сохраняет ориентир, по которому можно удержать автомобиль в своей полосе.

Четвертое правило - убрать лишний свет внутри салона. Яркая подсветка панели приборов и открытые яркие экраны смартфонов заставляют зрачок сужаться, из-за чего глаза хуже адаптируются к темноте вокруг. Подсветку стоит приглушить, а зеркало заднего вида перевести в ночной (антибликовый) режим, если он предусмотрен.

Пятое правило - отказаться ночью от темных и поляризационных очков. Они дополнительно затемняют и без того слабо освещенную картину. Если от фар начало двоиться в глазах или появилась резь - это сигнал остановить машину в безопасном месте и дать глазам отдохнуть, а не продолжать движение на волевых усилиях.

Что делать, если слепят фары встречных

Самый простой прием против ослепления - коротко перевести взгляд вниз и вправо, на край дороги, не закрывая глаз. Глаза быстрее восстанавливают чувствительность, когда смотрят на темный участок, а не на источник света. Одновременно следует снизить скорость и увеличить дистанцию, ведь в сумерках тормозной путь растет из-за худшей оценки расстояний.

Опытные водители также советуют заранее проверять исправность дворников и уровень омывающей жидкости: грязный разворот от встречной фуры на сухом стекле - одна из самых частых причин внезапного «слепого» отрезка дороги. Сезонные сумерки в Украине продлятся до весны, поэтому эти привычки стоит сделать ежедневными.

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