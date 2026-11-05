6 ноября Землю накроет затяжная магнитная буря, которая продлится как минимум двое суток. Рассказываем, когда колебания достигнут пика и как метеозависимым людям облегчить самочувствие.

Магнитные бури в Украине в начале ноября набирают силу. Уже завтра, 6 ноября 2026 года, Землю накроет затяжной геомагнитный шторм, который продлится как минимум двое суток - метеозависимым людям стоит подготовиться заранее.

О приближении магнитной бури свидетельствуют данные Британской геологической службы. Новый геомагнитный шторм уровня G1 ожидается 6-7 ноября, а по предварительным расчетам колебания могут затянуться вплоть до 8 ноября.

Когда колебания достигнут пика

Сегодня, 5 ноября, К-индекс составляет 3,7 - это зеленый уровень, то есть низкие магнитные колебания. Однако уже завтра ситуация начнет меняться: 6 ноября показатель поднимется до 4,7, что соответствует колебаниям среднего уровня.

Пик геомагнитной активности придется на субботу, 7 ноября, когда К-индекс вырастет до 5. Солнечная вспышка C1 сейчас находится на желтом уровне, поэтому полного затишья в ближайшие дни ждать не стоит.

Как магнитная буря влияет на самочувствие

В период солнечной активности многие люди ощущают ухудшение самочувствия. Самые распространенные симптомы - головная боль, головокружение, тошнота и даже боль в области сердца. Также часто фиксируют:

слабость и сонливость;

боль в спине и суставах;

повышение давления;

обострение хронических заболеваний.

Что делать метеозависимым людям

Чтобы облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности, людям, чувствительным к магнитным бурям, советуют соблюдать несколько простых правил:

ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

больше бывать на свежем воздухе и ходить пешком;

регулярно проветривать комнату.

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Его вызывают возмущенные потоки солнечного ветра, поступающие в магнитосферу Земли и взаимодействующие с ней. Такие бури способны влиять не только на технику, но и на человеческий организм, хотя однозначного научного ответа о силе этого влияния до сих пор нет.