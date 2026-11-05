Магнитные бури в Украине в начале ноября набирают силу. Уже завтра, 6 ноября 2026 года, Землю накроет затяжной геомагнитный шторм, который продлится как минимум двое суток - метеозависимым людям стоит подготовиться заранее.
О приближении магнитной бури свидетельствуют данные Британской геологической службы. Новый геомагнитный шторм уровня G1 ожидается 6-7 ноября, а по предварительным расчетам колебания могут затянуться вплоть до 8 ноября.
Когда колебания достигнут пика
Сегодня, 5 ноября, К-индекс составляет 3,7 - это зеленый уровень, то есть низкие магнитные колебания. Однако уже завтра ситуация начнет меняться: 6 ноября показатель поднимется до 4,7, что соответствует колебаниям среднего уровня.
Пик геомагнитной активности придется на субботу, 7 ноября, когда К-индекс вырастет до 5. Солнечная вспышка C1 сейчас находится на желтом уровне, поэтому полного затишья в ближайшие дни ждать не стоит.
Как магнитная буря влияет на самочувствие
В период солнечной активности многие люди ощущают ухудшение самочувствия. Самые распространенные симптомы - головная боль, головокружение, тошнота и даже боль в области сердца. Также часто фиксируют:
- слабость и сонливость;
- боль в спине и суставах;
- повышение давления;
- обострение хронических заболеваний.
Что делать метеозависимым людям
Чтобы облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности, людям, чувствительным к магнитным бурям, советуют соблюдать несколько простых правил:
- ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;
- отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
- отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
- больше бывать на свежем воздухе и ходить пешком;
- регулярно проветривать комнату.
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Его вызывают возмущенные потоки солнечного ветра, поступающие в магнитосферу Земли и взаимодействующие с ней. Такие бури способны влиять не только на технику, но и на человеческий организм, хотя однозначного научного ответа о силе этого влияния до сих пор нет.