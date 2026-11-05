Почти 4,4 млн пенсионеров в Украине ежемесячно получают не более 5000 гривен, тогда как средний размер назначенной пенсии составляет 7287,81 грн. Разрыв между самыми низкими и самыми высокими выплатами достигает десятков тысяч гривен.

Пенсионные выплаты за границей теперь проверяют тщательнее, однако большинство украинцев волнует совсем другое: по данным Пенсионного фонда Украины, почти половина пенсионеров в стране ежемесячно получает не более 5000 гривен.

По состоянию на 1 октября в Украине насчитывалось 10 003 049 пенсионеров. Средний размер назначенной пенсии составлял 7287,81 грн. За год этот показатель вырос на 851,02 грн, или примерно на 13,2%.

Средняя цифра не отражает реальных доходов большинства. Около 4,4 млн украинцев ежемесячно получают не более 5000 грн, а самая многочисленная группа - люди с выплатами от 3001 до 4000 грн. В то же время более 1,9 млн получателей имеют пенсии от 10 000 грн, а 26 987 человек - более 30 000 грн в месяц.

Больше всего пенсионеров получают выплаты по возрасту - 7 226 894 человека, или 72,25% от общего числа. Средняя пенсия в этой категории - 6856,69 грн. Пенсии по инвалидности в среднем достигают 6595,75 грн, а в связи с потерей кормильца - 7942,16 грн. Самые высокие средние выплаты среди этих категорий - за выслугу лет: они более чем вдвое превышают обычную пенсию по возрасту.

Отдельно ПФУ учитывает 4048 судей в отставке, которые получают ежемесячное пожизненное денежное содержание. Его средний размер - 114 899,63 грн, что примерно в 16 раз больше средней пенсии по стране.

Работающих пенсионеров, по данным ПФУ, насчитывается 2 827 939 человек. Их средняя выплата составляет 8019,18 грн - на 731,37 грн больше общеукраинского показателя.

Такой разрыв объясняется разными условиями назначения пенсий, страховым стажем, заработком и специальными правилами расчета отдельных выплат. Поэтому рост средней пенсии на 13,2% за год вовсе не означает, что каждый пенсионер получил такое же повышение - речь идет лишь об изменении общего статистического показателя.

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