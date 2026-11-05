Неправильный адрес, подпись родственника вместо личного вручения или ошибка почты могут стать основанием, чтобы через суд снять штраф от ТЦК. Рассказываем, на что ссылаться.

Штрафы для работников ТЦК за самоуправство при учете недавно поддержала Рада, но и сами военнообязанные часто получают наказание, которое можно оспорить. Мужчина, которому выписали штраф от ТЦК, имеет реальный шанс его отменить - если повестку вручили с нарушениями.

Речь о статье 210 Кодекса об административных правонарушениях: за первое нарушение правил воинского учета предусмотрено от 17 000 до 25 500 грн. Но суд отменяет такое постановление, когда доказано, что мужчину надлежащим образом не уведомили.

Какие ошибки в повестке дают шанс отменить штраф

Самые распространенные поводы для обжалования, о которых сообщает Судебно-юридическая газета, сводятся к нескольким случаям. Первый - повестку отправили на старый адрес, где мужчина давно не живет и не зарегистрирован. Второй - документ получил не сам военнообязанный, а родственник, который расписался в почтовом уведомлении.

Третий вариант - ошибка почты или несоблюдение правил почтовой доставки: письмо не вручили лично под подпись, уведомление не оставили или вернули с нарушением сроков. Во всех этих случаях отсутствует главное доказательство - подтверждение надлежащего уведомления гражданина.

ТЦК обязан доказать, что повестка фактически дошла до адресата. Если такого доказательства нет, суд встает на сторону мужчины: без надлежащего вручения не может быть и ответственности за неявку.

Что делать, если выписали штраф

Алгоритм простой. Получили постановление - у вас есть 10 дней со дня вручения, чтобы подать жалобу в суд по месту рассмотрения дела или в вышестоящий орган. К жалобе прикладывают доказательства: выписку о регистрации по другому адресу, справку о проживании, копию почтового уведомления, где расписался не тот, кто должен был.

Если срок обжалования истек по уважительной причине - болезнь, командировка - суд может его восстановить по соответствующему заявлению. Лучше не игнорировать постановление, ведь дальше сумму могут взыскать через исполнительную службу, а долг - внести в реестр.

Практика судов в Украине уже сформировалась: постановление о штрафе, вынесенное без доказательств надлежащего вручения повестки, отменяется. Поэтому перед тем, как платить, стоит проверить именно этот момент - действительно ли вас уведомили согласно закону.

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