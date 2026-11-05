Штрафы для работников ТЦК за самоуправство при учете недавно поддержала Рада, но и сами военнообязанные часто получают наказание, которое можно оспорить. Мужчина, которому выписали штраф от ТЦК, имеет реальный шанс его отменить - если повестку вручили с нарушениями.
Речь о статье 210 Кодекса об административных правонарушениях: за первое нарушение правил воинского учета предусмотрено от 17 000 до 25 500 грн. Но суд отменяет такое постановление, когда доказано, что мужчину надлежащим образом не уведомили.
Какие ошибки в повестке дают шанс отменить штраф
Самые распространенные поводы для обжалования, о которых сообщает Судебно-юридическая газета, сводятся к нескольким случаям. Первый - повестку отправили на старый адрес, где мужчина давно не живет и не зарегистрирован. Второй - документ получил не сам военнообязанный, а родственник, который расписался в почтовом уведомлении.
Третий вариант - ошибка почты или несоблюдение правил почтовой доставки: письмо не вручили лично под подпись, уведомление не оставили или вернули с нарушением сроков. Во всех этих случаях отсутствует главное доказательство - подтверждение надлежащего уведомления гражданина.
ТЦК обязан доказать, что повестка фактически дошла до адресата. Если такого доказательства нет, суд встает на сторону мужчины: без надлежащего вручения не может быть и ответственности за неявку.
Что делать, если выписали штраф
Алгоритм простой. Получили постановление - у вас есть 10 дней со дня вручения, чтобы подать жалобу в суд по месту рассмотрения дела или в вышестоящий орган. К жалобе прикладывают доказательства: выписку о регистрации по другому адресу, справку о проживании, копию почтового уведомления, где расписался не тот, кто должен был.
Если срок обжалования истек по уважительной причине - болезнь, командировка - суд может его восстановить по соответствующему заявлению. Лучше не игнорировать постановление, ведь дальше сумму могут взыскать через исполнительную службу, а долг - внести в реестр.
Практика судов в Украине уже сформировалась: постановление о штрафе, вынесенное без доказательств надлежащего вручения повестки, отменяется. Поэтому перед тем, как платить, стоит проверить именно этот момент - действительно ли вас уведомили согласно закону.
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