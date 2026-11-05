Зима в этом сезоне в Украине может быть на 1-2 градуса теплее климатической нормы, однако синоптики предупреждают о повышенном риске гололедицы, мокрого снега и ледяного дождя.

Прогноз погоды на зиму в Украине в этом сезоне обещает более теплое, чем обычно, время года, однако именно из-за этого водителей и пешеходов ждет повышенный риск гололедицы и ледяного дождя.

По предварительным прогнозам, зима 2026-2027 годов в Украине будет на 1-2 градуса теплее климатической нормы. При этом возможны кратковременные вторжения арктического воздуха, которые принесут похолодание. Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Где в Украине зимой будет теплее всего

На погоду в Украине в значительной степени будет влиять поступление воздушных масс из Атлантического океана. Они будут приносить более теплый и влажный воздух, что будет способствовать повышению средней температуры и увеличению количества осадков.

Самые высокие средние температуры в течение зимы ожидаются в южных областях, на Закарпатье, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях. Там средняя температура в течение трех зимних месяцев может составлять от 0 до +2 градусов по Цельсию.

Самые низкие показатели прогнозируют на северо-востоке Украины и в высокогорье Карпат. Там средняя зимняя температура может опускаться до -3...-4 градусов и ниже. Речь идет именно о средних сезонных значениях, а не о температуре каждого зимнего дня.

Сильные морозы вернутся

Несмотря на общую тенденцию к более теплой погоде, синоптикиня не исключает периодов существенного похолодания. В Украину могут поступать арктические воздушные массы, которые будут временно снижать температуру, однако такие вторжения, скорее всего, будут непродолжительными.

Это означает, что даже при относительно высокой средней температуре отдельные зимние дни могут сопровождаться морозами. Точные сроки и интенсивность таких похолоданий можно определить только по краткосрочным прогнозам.

Снег будет быстро таять, но осадков станет больше

Количество осадков зимой может соответствовать климатической норме или превышать ее на 20-40%. Из-за преобладания относительно высоких температур осадки будут часто выпадать в виде дождя или мокрого снега. Снежный покров при таких условиях будет быстро таять, поэтому его длительное сохранение на значительной части территории Украины маловероятно.

Такая погода будет создавать дополнительные риски для автомобилистов и пешеходов. Когда температура будет колебаться вблизи нуля, мокрые дороги и тротуары могут быстро покрываться льдом. Метеорологиня также предупредила о возможности налипания мокрого снега и дождя. Особенно вероятны такие явления в регионах, где температура будет часто меняться с плюсовой на минусовую.

Ледяной дождь возникает, когда переохлажденные капли воды замерзают после контакта с землей, деревьями, дорогами и другими поверхностями. В результате этого может образоваться слой льда, который затрудняет передвижение и создает риски для линий электропередач.

Ранее Politeka сообщала, Одесскую область накроет похолодание.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком изменении температуры в Харьковской области.