5 ноября 2026 года (четверг) Православная церковь Украины чтит память мучеников Галактиона и Епистимии, а также святителя Григория Александрийского. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем и от чего лучше воздержаться.

Церковный праздник 3 ноября в Украине прошел, и на смену ему приходит новая дата церковного календаря. В четверг, 5 ноября 2026 года, Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память мучеников Галактиона и Епистимии, а также святителя Григория, архиепископа Александрийского.

Какой церковный праздник 5 ноября

Главные святые этого дня - мученики Галактион и Епистимия, жившие в III веке. Галактион родился в богатой языческой семье в городе Эмеса, но еще в юности принял христианство и стал монахом. Епистимия тоже выросла в языческой среде, однако, узнав о подвиге Галактиона, уверовала во Христа. Оба погибли мученической смертью за отказ отречься от веры.

Также 5 ноября чтят память апостолов от семидесяти - Патрова, Ерма, Лина, Гаия и Филолога, а вместе с ними - святителя Григория, архиепископа Александрийского, известного борьбой с ересями и защитой православного учения.

Именины 5 ноября

В этот день именины празднуют Григории - именно так звучит главное православное имя по церковному календарю. Католики же поздравляют Святославов и Игорей. Если среди ваших близких есть люди с такими именами, не забудьте поздравить их уже с утра.

Народные приметы 5 ноября

Наши предки по приметам в начале ноября определяли, какой будет зима. Если 5 ноября выпадал снег на мерзлую землю, верили, что следующий год будет урожайным. Теплый день без осадков считали предвестником холодной, но малоснежной зимы.

Отдельно следили за деревьями: если листья уже полностью опали, ждали ранней и морозной зимы, а если кое-где еще держались, зима задержится с приходом. Гром в ноябре считали знаком снежной зимы.

Что нельзя делать 5 ноября

В этот день издавна старались не одалживать деньги, соль или хлеб из дома: считалось, что вместе с ними можно отдать достаток и удачу. Запрещалось ссориться, злословить и желать другим зла - говорили, что все сказанное может вернуться сторицей.

Также не советовали начинать в этот день новые важные дела без молитвы: перед начинаниями верующие шли в храм или обращались к святым дома, прося заступничества. Вечер стоит провести в спокойствии, без шумных застолий.

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