УВКБ ООН в 2026 году выплачивает денежную помощь по модели «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП). Размер выплат составляет от 10 800 до 12 300 гривен на человека, а для наиболее уязвимых ВПЛ действует ежемесячная поддержка 2 000 или 3 000 гривен.

Помощь по уходу за человеком с инвалидностью в Украине - это один из видов государственной поддержки, но параллельно с ней работает и денежная помощь от УВКБ ООН. С апреля 2026 года Агентство ООН по делам беженцев перешло на модель «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП) вместо многоцелевой денежной помощи, поэтому теперь суммы и правила отбора изменились.

По состоянию на октябрь 2026 года размер выплаты составляет от 10 800 до 12 300 гривен на человека в зависимости от программы. Для наиболее уязвимых ВПЛ действует ежемесячная поддержка 2 000 или 3 000 гривен. Самостоятельно зарегистрироваться на сайте УВКБ ООН нельзя - собеседование проводят партнерские организации в центрах регистрации в 16 областях.

Что изменилось с переходом на ДПП

До апреля 2026 года УВКБ ООН выплачивало многоцелевую денежную помощь (MPCA) в размере 3 600 гривен на человека в месяц в течение трех месяцев. Новая модель не отменила денежную поддержку, но изменила логику отбора: теперь важен не только статус ВПЛ или место проживания, а конкретная ситуация домохозяйства и причина, по которой ему нужны деньги.

Официальная страница помощи УВКБ ООН описывает четыре приоритета и отдельное направление для людей, которые вернулись:

ДПП 1 - уязвимые жители общин в зоне 0-50 км от линии фронта или российской границы, а также люди, перемещенные за последние шесть месяцев, которые не получили ДПП 2;

- уязвимые жители общин в зоне 0-50 км от линии фронта или российской границы, а также люди, перемещенные за последние шесть месяцев, которые не получили ДПП 2; ДПП 2 - эвакуированные лица, зарегистрировавшиеся в течение 45 дней после того, как покинули дом из-за военных рисков;

- эвакуированные лица, зарегистрировавшиеся в течение 45 дней после того, как покинули дом из-за военных рисков; ДПП 3 - люди, у которых из-за обстрела резко выросли расходы или исчез доход;

- люди, у которых из-за обстрела резко выросли расходы или исчез доход; ДПП 4 - наиболее уязвимые ВПЛ, находящиеся в перемещении более шести месяцев и имеющие право на государственную помощь на проживание, но не могущие ее получить;

- наиболее уязвимые ВПЛ, находящиеся в перемещении более шести месяцев и имеющие право на государственную помощь на проживание, но не могущие ее получить; вернувшиеся лица - беженцы и ВПЛ, вернувшиеся к месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев и живущие там не менее трех месяцев.

УВКБ ООН прямо отмечает, что ДПП 1 сейчас не является приоритетным видом помощи. Поэтому в 2026 году основной поток выплат направлен на эвакуированных и пострадавших от обстрелов.

Сколько платят по каждой программе

По ДПП 1 предусмотрено 10 800 гривен на человека на период шести месяцев с возможностью получить всю сумму одним платежом. Такую же общую сумму имеют вернувшиеся люди: 3 600 гривен в месяц в течение трех месяцев, то есть 10 800 гривен, тоже одной выплатой.

Для ДПП 2 и ДПП 3 установлено 12 300 гривен на человека как единовременная выплата на три месяца. Эти программы рассчитаны на людей, которые только что потеряли жилье или доход, поэтому деньги перечисляют сразу, а не частями.

Сумма начисляется на каждого члена домохозяйства, которого включили в программу. Семья из трех человек, которую признали приемлемой, может получить 32 400 гривен, если приемлемыми признаны все члены семьи.

Для ДПП 4 суммы совпадают с государственной помощью на проживание ВПЛ: 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен в месяц на ребенка или человека с инвалидностью. Этот приоритет создан именно для тех, кто выпадает из государственной системы, и попасть туда можно только по направлению.

Где работают центры регистрации

Центры регистрации партнеров УВКБ ООН работают в 16 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Винницкой. Этот перечень означает места, где можно пройти собеседование, а не границы права на помощь.

Актуальные адреса центров публикует партнер УВКБ ООН на сайте r2p.org.ua. Перед поездкой стоит проверить график центра, ведь в прифронтовых районах он может меняться. Если ближайшего центра нет, уточнить варианты можно на бесплатной горячей линии УВКБ ООН 0 800 307 711, которую обслуживает организация «Донбас SOS» с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Как зарегистрироваться на помощь

УВКБ ООН не имеет кнопки онлайн-регистрации на собственном сайте, а все собеседования проводят партнеры, в частности БФ «Право на защиту» и ОО «Пролиска». Порядок действий такой:

Проверьте, соответствует ли ваша ситуация одному из приоритетов ДПП 1-3 или программе для вернувшихся лиц. Найдите ближайший центр регистрации на официальном сайте партнера или уточните адрес на горячей линии 0 800 307 711. Придите на собеседование лично или подайте запрос на онлайн-очередь через Google-форму, ссылка на которую размещена на сайте партнера. Пройдите собеседование, во время которого заполняют анкету и оценивают уязвимость всех членов домохозяйства. Дождитесь решения и выплаты на банковский счет или через другой безопасный способ, например Western Union.

Для ДПП 4 этот алгоритм не действует, ведь туда попадают только по направлению. Если вы ВПЛ и не можете получить государственную помощь на проживание, сначала стоит выяснить причину отказа в Пенсионном фонде по номеру 0 800 503 753.

Какие документы нужны

На собеседование нужно взять паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, и РНОКПП. Также понадобятся справка ВПЛ при наличии, свидетельства о рождении детей, документы об опеке, если она оформлена, и медицинская справка об инвалидности или состоянии здоровья.

Основной заявитель должен предоставить IBAN счета в гривнах, открытого на его имя. Счет, открытый на другого человека, для основного заявителя не подходит, поэтому его лучше открыть или проверить заранее.

Как не попасть на мошенников

Достоверную информацию о программах УВКБ ООН публикует на сайте help.unhcr.org/ukraine и на официальном сайте организации в Украине. Единственный телефон для обращений в Украине - 0 800 307 711. Официальные страницы УВКБ ООН не называют фиксированного срока от собеседования до зачисления средств: длительность зависит от нагрузки на центр, проверки данных и наличия финансирования, поэтому регистрация сама по себе выплаты не гарантирует.

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