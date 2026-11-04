Апелляционный суд подтвердил штраф в 25 500 грн для подполковника ТЦК, который незаконно направил трех мужчин на повторную военно-врачебную комиссию, после которой их мобилизовали.

Права военнообязанных при встрече с работниками ТЦК снова оказались в центре судебной практики - апелляционный суд подтвердил штраф для подполковника, который незаконно направил трех мужчин на повторную военно-врачебную комиссию, после которой их мобилизовали.

Речь идет о постановлении, которое вынесла судебная инстанция по факту нарушения правил воинского учета со стороны должностного лица территориального центра комплектования и социальной поддержки. Суд первой инстанции признал действия подполковника противоправными и наложил административный штраф, а апелляция оставила это решение без изменений.

Что именно нарушил подполковник ТЦК

По материалам дела, должностное лицо ТЦК направило трех мужчин на повторную военно-врачебную комиссию без надлежащих на то оснований. Повторный осмотр завершился тем, что всех троих признали годными к военной службе и мобилизовали.

Такое направление суд расценил как нарушение установленного порядка прохождения ВВК. Закон предусматривает, что направление на комиссию должно соответствовать четким процедурным требованиям, а их несоблюдение влечет ответственность именно для должностного лица, принявшего решение.

Сколько заплатит ТЦК

Размер штрафа, который апелляция подтвердила, составляет 25 500 грн. Это сумма, предусмотренная статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами первой инстанции и не нашел оснований для отмены или смягчения наказания. Решение вступило в законную силу.

Что это значит для военнообязанных

Это дело - важный сигнал о том, что действия должностных лиц ТЦК не являются бесконтрольными. Направление на ВВК должно иметь законные основания, а в случае их нарушения мужчина имеет право обжаловать действия должностного лица через суд или жалобу в вышестоящий орган.

Как объясняют юристы, военнообязанный имеет право знать, почему его направляют на повторный медосмотр, какое на это основание и какие документы это подтверждают. Повторная ВВК без законных оснований может быть обжалована.

Что делать, если ТЦК незаконно направляет на ВВК

Требовать официальное письменное направление с указанием основания.

Фиксировать все действия должностного лица, сохранять копии документов.

Подать жалобу в областной ТЦК или заявление в полицию о совершении административного правонарушения.

Обжаловать решение ВВК в административном порядке или через суд с привлечением адвоката.

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