В Днепре самая дорогая вода среди четырех украинских городов-миллионников: 81,92 грн за кубометр водоснабжения и водоотведения. Рассказываем, сколько платят за воду в Киеве, Одессе и Харькове и как это отразится на платежках.

Тарифы на воду в Украине с ноября могут подорожать точечно - и Днепр здесь оказался в антилидерах. Город имеет самую дорогую воду среди четырех украинских городов-миллионников, сообщает Dnepr.info со ссылкой на собственные расчеты.

За кубометр водоснабжения и водоотведения днепряне платят 81,92 грн. Это на 28% больше, чем в Киеве (63,79 грн), на 25% больше, чем в Одессе (65,54 грн), и на 17% больше, чем в Харькове (70,27 грн).

Почему Днепр впереди

Разрыв возникает прежде всего из-за водоотведения: днепряне платят 34,82 грн за кубометр против 20,82 грн в Харькове. А вот за саму воду больше платит именно Харьков - 49,45 грн за кубометр.

Как мы писали ранее, с 1 октября 2026 года «Днепропроводканал» уже в третий раз за год сменил абонплату, на этот раз снизив ее на 1,39-1,66 грн в месяц. Однако в счете решает не абонплата, а цена кубометра, которая с 1 июля выросла в Днепре в 2,6 раза.

Абонплата - тоже самая высокая

Даже после октябрьского снижения абонплата в Днепре остается самой высокой среди городов-миллионников. Для многоквартирного дома с узлом учета она составляет 63,88 грн в месяц. Для сравнения: в Одессе - 53,46 грн (квартира с одним счетчиком), в Киеве - 47,52 грн, а в Харькове - всего 30,90 грн.

Государственный предел для двух услуг составляет 94,38 грн в месяц, поэтому каждый водоканал устанавливает собственный размер ниже этой отметки. В Днепре для частного сектора с узлом учета абонплата достигает 75,61 грн, без узла учета - 62,81 грн.

Сколько это в платежке

За 6 кубометров в месяц днепрянин заплатит примерно на 1500 грн больше в год, чем киевлянин. При этом абонплата дает лишь 7-12% счета, поэтому ее снижение на 1,40 грн практически незаметно для кошелька.

Все четыре города повысили тарифы после того, как в 2026 году полномочия их устанавливать перешли от НКРЭКУ к местным властям. Днепр сделал это первым - с 1 июля. Самый большой скачок зафиксирован в Харькове, который имел самый низкий стартовый тариф.

Что будет дальше

Днепр может недолго оставаться лидером по цене. Харьков с 1 января 2027 года запланировал второй этап повышения: 57,50 грн за воду и 27,99 грн за водоотведение, вместе 85,50 грн - это уже дороже нынешнего днепровского тарифа.

Киев применяет тариф 63,79 грн только до 31 декабря 2026 года, а «Киевводоканал» уже подал расчеты на 2027 год: экономически обоснованный тариф предприятие оценило в 88,90 грн. Действующий тариф в Днепре действует до конца 2026 года - решение на следующий год город еще не обнародовал.

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