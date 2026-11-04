Медианная аренда однокомнатной квартиры в Украине колеблется от 12 000 до 25 200 гривен в месяц. Разбираемся, где аренда тяжелее всего для кошелька и какое правило доходов помогает не залезть в долги.

Цены на жилье в Украине продолжают расти, а вместе с ними растет нагрузка на арендаторов. По данным портала ЛУН, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупных городах уже достигает от 12 000 до 25 200 гривен в месяц, и для многих работников это почти вся зарплата.

Дороже всего снимать жилье во Львове - около 25 200 гривен за однокомнатную квартиру. В Виннице аренда стоит примерно 18 000 гривен, в Киеве - 16 000 гривен, а самая дешевая из перечисленных городов Одесса - около 12 000 гривен в месяц.

Эти суммы стоит сравнивать с реальными зарплатами. По данным Work.ua за октябрь 2026 года, медианные предложения работодателей такие: в Киеве - 37 500 гривен, во Львове - 33 000 гривен, в Одессе - 30 000 гривен, а в Виннице - всего 28 000 гривен.

Чтобы понять, по карману ли вам аренда, специалисты советуют ориентироваться на правило 30%: расходы на жилье не должны превышать трети дохода. Если аренда съедает больше, бюджет становится хрупким и любая неожиданная трата превращается в проблему.

В самом сложном положении оказался Львов. Там даже у пары, где оба партнера получают типичную для города зарплату, аренда однокомнатной квартиры превышает 38% общего дохода. Для сравнения: в Киеве и Одессе такой бюджет забирает лишь около 20-21% общего дохода, а в Виннице - чуть больше 30%.

Почему во Львове тяжелее всего

Разрыв объясняется просто: цены на аренду во Львове подскочили выше, чем выросли зарплаты. Квартира там стоит на 57% дороже, чем в Киеве, хотя медианная зарплата на Львовщине на 12% ниже столичной. Поэтому именно арендаторы, а не владельцы жилья, ощущают наибольшее давление на кошелек.

Это подтверждает и общую тенденцию: пока одни города показывают умеренные цены, другие становятся настоящим испытанием для тех, кто не имеет собственного жилья и вынужден платить каждый месяц.

На что смотреть, прежде чем подписать договор аренды

Помимо самой цены, арендатору стоит заранее выяснить несколько вещей. Во-первых, кто оплачивает коммунальные платежи и включены ли они в стоимость. Во-вторых, зафиксирован ли в договоре срок аренды и условия ее повышения - часто владельцы пересматривают цену ежегодно или даже чаще.

Также важно проверить, прописано ли в соглашении, кто отвечает за мелкий ремонт, и есть ли пункт о возврате залога. Без четкого письменного договора арендатор рискует потерять деньги или внезапно получить требование освободить квартиру.

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