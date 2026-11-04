Военнослужащие, столкнувшиеся с дискриминацией по половому признаку или сексуальными домогательствами, могут защитить свои права. В Минобороны объяснили, к кому обращаться и какие гарантии предусмотрены.

Защита прав военнослужащих в ВСУ теперь имеет четкий механизм - в Министерстве обороны Украины объяснили, как военным действовать в случае дискриминации по половому признаку или сексуальных домогательств. Для обращений в Минобороны работает бесплатная горячая линия 1512.

Военнослужащие, столкнувшиеся с дискриминацией или домогательствами, могут обратиться к гендерному советнику своей воинской части, командиру или старшему начальнику, Главному управлению защиты прав военнослужащих Минобороны или правоохранительным органам.

Что считается дискриминацией и домогательствами

Дискриминация по половому признаку - это ограничение в признании, реализации или пользовании правами из-за пола. В военной среде она может проявляться в ограничении доступа к должностям, обучению или карьерному росту из-за пола, предвзятом отношении из-за гендерных стереотипов или неравном отношении при распределении служебных обязанностей.

Отдельно стоит отметить оскорбительные высказывания, унижение или обесценивание из-за пола, а также игнорирование потребностей относительно надлежащих условий проживания и санитарного обеспечения. Сексуальные домогательства могут проявляться в нежелательных комментариях, шутках и намеках сексуального характера, навязчивом поведении или нежелательных прикосновениях.

Кто такие гендерные советники

На сегодня в системе Минобороны и ВСУ работают в общей сложности 790 советников по гендерным вопросам - 5 штатных и 785 внештатных. В воинских частях гендерный советник является внештатным и совмещает эти функции с основными служебными обязанностями. Информацию о советнике и порядке обращения к нему должны довести до всего личного состава части.

Если военнослужащий не знает, кто выполняет эти функции в его подразделении, можно обратиться к непосредственному командиру или позвонить на горячую линию части, чтобы уточнить контакты. Обращение к гендерному советнику может быть конфиденциальным.

Куда обращаться в случае дискриминации

Военнослужащий может выбрать способ обращения в зависимости от обстоятельств. Можно обратиться к гендерному советнику части, к командиру или старшему начальнику, в Главное управление защиты прав военнослужащих Минобороны или в правоохранительные органы.

Контакты Главного управления защиты прав военнослужащих Минобороны: электронная почта и почтовый адрес 03168, г. Киев, проспект Воздушных Сил, 6. Горячая линия Минобороны - 1512. Если в действиях лица есть признаки уголовного правонарушения против половой свободы, необходимо обратиться в правоохранительные органы - консультация гендерного советника такое обращение не заменяет.

Как рассматривают сообщения и какие гарантии

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2026 года №226 утвержден Порядок реагирования на случаи дискриминации по половому признаку, насилия и сексуальных домогательств. Он предусматривает создание постоянных комиссий, которые рассматривают обращения, проверяют обстоятельства и подают руководителю предложения по реагированию.

Согласно изменениям, определенным Законом Украины от 25 февраля 2026 года №4797-IX, служебное расследование в каждом случае дискриминации назначается командиром - самостоятельно или по представлению советника. В состав комиссии входят представители обоих полов, гендерный советник и психолог.

На период расследования до принятия окончательного решения могут применяться меры для защиты пострадавшего лица: недопущение контакта с лицом, в отношении которого ведется проверка, предотвращение давления и возможность командировки пострадавшего в другое подразделение. Лицо, сообщающее о нарушении, не должно подвергаться давлению или преследованию.

Как подготовить обращение

Чтобы уполномоченные лица могли надлежащим образом рассмотреть ситуацию, в обращении стоит указать: дату, место и обстоятельства события; суть действий или высказываний, которые считаете дискриминационными; лиц, причастных к событию; конкретную просьбу - провести проверку, обеспечить безопасные условия службы или предоставить консультацию.

Ранее Politeka сообщала, в «Дії» появился еще один способ получить права и техпаспорт.