В 2027 году на жилищные ваучеры для переселенцев с временно оккупированных территорий планируют привлечь 10,1 миллиарда гривен. Ожидается, что этого хватит примерно на 5 тысяч семей.

Жилищные ваучеры для переселенцев в Украине снова расширяют - в 2027 году правительство планирует привлечь 10,1 миллиарда гривен на финансирование программы, благодаря которой жильё смогут приобрести около 5 тысяч семей ВПЛ.

Об этом сообщает издание «Бахмут IN.UA» со ссылкой на данные Министерства по делам громад, территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.

Сколько средств планируют направить на жильё для ВПЛ

Речь идёт о жилищных ваучерах для переселенцев с временно оккупированных территорий. Деньги рассчитывают привлечь благодаря международным партнёрам, в частности Банку развития Совета Европы, а также средствам бюджетов временно оккупированных территорий.

Важно: сейчас 10,1 миллиарда гривен - это запланированное финансирование, а не средства, которые уже поступили для выплат. Конкретный график финансирования ваучеров в 2027 году и сроки получения денег заявителями пока не определены.

Кто из ВПЛ может получить жилищный ваучер

Программа «Жильё для ВПЛ с ВОТ» действует в рамках государственного компонента «єВідновлення». На первом этапе поддержку предоставляют отдельным категориям переселенцев с временно оккупированных территорий, а именно:

внутренне перемещённым лицам со статусом участника боевых действий;

ВПЛ, имеющим инвалидность вследствие войны.

Сколько семей уже получили помощь

В 2026 году на программу «Жильё для ВПЛ с ВОТ» направили 6,6 миллиарда гривен, и весь предусмотренный ресурс уже использован. Благодаря первому этапу программы жильё приобрели 3 297 семей ветеранов-переселенцев.

Кроме того, Украина договорилась с Банком развития Совета Европы о привлечении ещё 4 миллиардов гривен. Первые 2 миллиарда планируют получить до конца 2026 года, что позволит поддержать ещё около тысячи семей.

Сколько переселенцев ожидают ваучеры

Несмотря на увеличение финансирования, очередь остаётся значительной. По состоянию на 30 октября 2026 года более 41 тысячи заявок на жилищные ваучеры уже согласовали, а более 36 тысяч заявителей всё ещё ожидают финансирования.

То есть даже в случае поступления всех запланированных 10,1 миллиарда гривен денег не хватит на всех, кто стоит в очереди. Правительство рассчитывает привлекать дополнительные средства, чтобы расширить круг получателей жилищной поддержки.

Как работает механизм ваучера

Жилищный ваучер - это часть программы «єВідновлення», которая даёт переселенцу с временно оккупированных территорий возможность приобрести жильё. Заявление оформляют в приложении «Дія» или через Центр предоставления административных услуг, а решение о согласовании принимает комиссия после проверки документов, подтверждающих статус ВПЛ и принадлежность к приоритетным категориям.

Стоит иметь в виду: когда заявку уже согласовали, но финансирование ещё не поступило, человек остаётся в очереди до момента выделения средств. Именно в такой ситуации сейчас находятся более 36 тысяч заявителей.

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