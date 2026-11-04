У 2027 році на житлові ваучери для переселенців із тимчасово окупованих територій планують залучити 10,1 мільярда гривень. Очікується, що цього вистачить приблизно на 5 тисяч родин.

Житлові ваучери для переселенців в Україні знову розширюють - у 2027 році уряд планує залучити 10,1 мільярда гривень на фінансування програми, завдяки якій житло зможуть придбати близько 5 тисяч родин ВПО.

Про це повідомляє видання «Бахмут IN.UA» з посиланням на дані Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Скільки коштів планують спрямувати на житло для ВПО

Йдеться про житлові ваучери для переселенців із тимчасово окупованих територій. Гроші розраховують залучити завдяки міжнародним партнерам, зокрема Банку розвитку Ради Європи, а також коштам бюджетів тимчасово окупованих територій.

Важливо: наразі 10,1 мільярда гривень - це заплановане фінансування, а не кошти, які вже надійшли для виплат. Конкретний графік фінансування ваучерів у 2027 році та строки отримання грошей заявниками поки що не визначені.

Хто з ВПО може отримати житловий ваучер

Програма «Житло для ВПО з ТОТ» діє в межах державного компонента «єВідновлення». На першому етапі підтримку надають окремим категоріям переселенців із тимчасово окупованих територій, а саме:

внутрішньо переміщеним особам зі статусом учасника бойових дій;

ВПО, які мають інвалідність внаслідок війни.

Скільки родин уже отримали допомогу

У 2026 році на програму «Житло для ВПО з ТОТ» спрямували 6,6 мільярда гривень, і весь передбачений ресурс уже використано. Завдяки першому етапу програми житло придбали 3 297 родин ветеранів-переселенців.

Крім того, Україна домовилася з Банком розвитку Ради Європи про залучення ще 4 мільярдів гривень. Перші 2 мільярди планують отримати до кінця 2026 року, що дозволить підтримати ще близько тисячі родин.

Скільки переселенців очікують на ваучери

Попри збільшення фінансування, черга залишається значною. Станом на 30 жовтня 2026 року понад 41 тисячу заявок на житлові ваучери вже погодили, а понад 36 тисяч заявників досі очікують на фінансування.

Тобто навіть у разі надходження всіх запланованих 10,1 мільярда гривень грошей не вистачить на всіх, хто стоїть у черзі. Уряд розраховує залучати додаткові кошти, щоб розширити коло отримувачів житлової підтримки.

Як працює механізм ваучера

Житловий ваучер - це частина програми «єВідновлення», яка дає переселенцю з тимчасово окупованих територій можливість придбати житло. Заяву оформлюють у застосунку «Дія» або через Центр надання адміністративних послуг, а рішення про погодження ухвалює комісія після перевірки документів, що підтверджують статус ВПО та належність до пріоритетних категорій.

Варто мати на увазі: коли заявку вже погодили, але фінансування ще не надійшло, людина лишається в черзі до моменту виділення коштів. Саме в такій ситуації зараз перебувають понад 36 тисяч заявників.

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