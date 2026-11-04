Уряд готує чергове обмеження так званих «великих пенсій». Під скорочення можуть потрапити колишні депутати, прокурори та держслужбовці.

Пенсійні виплати в Україні знову можуть зазнати змін - уряд пропонує і надалі обмежувати так звані «великі пенсії», виплачені за спеціальними законами. Йдеться про проєкт державного бюджету на 2027 рік, який передбачає застосування понижувальних коефіцієнтів до виплат окремих категорій пенсіонерів.

За інформацією 24 Каналу, на який посилається видання, обмеження торкнуться виключно пенсій, призначених за спеціальними законами. Кого саме це стосується і як працюватиме механізм скорочення - розповідаємо далі.

Кому можуть урізати пенсії з 1 січня

Під скорочення потраплять виплати тим, чия пенсія призначена не за звичайним пенсійним законом, а за окремими спеціальними нормами. Мова про колишніх народних депутатів України, працівників прокуратури, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших отримувачів спецпенсій.

Важливо: держава не позбавлятиме цих людей пенсії повністю. Понижувальні коефіцієнти застосовуватимуться лише до тієї частини виплати, яка перевищує встановлений поріг - 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Як зміниться поріг у 2027 році

У 2026 році цей ліміт становить 25 950 гривень. Якщо проєкт бюджету ухвалять, у 2027 році поріг зросте до 28 780 гривень. Все, що виплачується понад цю суму, підлягатиме скороченню за графіком і правилами, які окремо має затвердити Кабінет Міністрів.

Окремо залишається відкритим питання пільг для військових. У 2026 році під обмеження не потрапляли безпосередні учасники оборони України від російської агресії, а також родини загиблих, померлих чи зниклих безвісти захисників. Чи збережеться ця гарантія у 2027 році - вирішать під час остаточного голосування за закон.

Чому обмеження викликають суперечки

Практика обмеження спецпенсій у 2026 році вже спровокувала хвилю судових позовів. Адміністративні суди нерідко стають на бік колишніх посадовців і скасовують урядові обмеження, оскільки Кабмін не має прямих повноважень коригувати норми, гарантовані профільними законами.

На тлі тривалого судового протистояння Мінсоцполітики пропонує зафіксувати сукупний рівень базової пенсійної виплати на позначці не нижче 6 000 гривень. Це альтернативний крок, який покликаний захистити виплати більшості звичайних пенсіонерів.

Кого це не торкнеться

Зміни стосуються лише «спеціальних» пенсій, а не виплат за віком або за вислугою років для пересічних українців. Звичайні пенсіонери, які отримують виплати на загальних підставах, під ці обмеження не підпадають.

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