З 1 листопада починається опалювальний сезон, і суми в платіжках зростуть. Проте самі тарифи не змінилися: газ коштує 7,96 грн за кубометр, а електроенергія - 4,32 грн за кВт·год.

Тарифи на комунальні послуги в Україні у листопаді лишаються без змін - попри початок опалювального сезону ціна газу та електроенергії для населення не зросла. Водночас суми в квитанціях стануть більшими, бо збільшаться обсяги споживання.

Початок опалювального сезону традиційно змушує українців уважніше рахувати витрати на комуналку. Хороша новина в тому, що вартість палива у листопаді 2026 року залишається на попередньому рівні.

Газ: яка ціна діятиме для населення

За даними компанії «Нафтогаз України», ціна газу для побутових споживачів утримується на рівні 7,96 грн за кубометр. Річний тариф «Фіксований» діє до 30 квітня 2027 року, тож сам старт опалювального сезону не змінив вартість блакитного палива.

Однак саме в холодні місяці домогосподарства спалюють найбільше газу, тож загальна сума в платіжці зросте не через подорожчання, а через більший обсяг споживання.

Електроенергія: тариф для населення

Ціна на електроенергію для населення також не змінилася і становить 4,32 грн за кВт·год. Окрема пільгова ставка передбачена для власників будинків з електроопаленням - 2,64 грн за кВт·год на споживання до 2000 кВт·год на місяць.

Обсяги, що перевищують цей ліміт, оплачуються вже за базовим тарифом 4,32 грн за кВт·год. Тобто домогосподарства з електроопаленням, які вичерпали 2000 кВт·год, платитимуть за надлишок на 1,68 грн більше за кожен кіловат.

Як зменшити платіжку: субсидія

У Пенсійному фонді України нагадують, що заявки на отримання субсидії від початку опалювального сезону можна подати до 30 листопада 2026 року. Більшості домогосподарств допомогу перераховують автоматично.

Подавати нову заяву та декларацію через ПФУ потрібно лише у разі зміни складу родини або майнового стану. Усі інші отримувачі субсидії продовжують отримувати виплати без додаткових звернень.

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