З 1 листопада частині українських пенсіонерів автоматично перерахують виплати. Вікові надбавки нарахують без зайвої бюрократії, однак є важливий фінансовий ліміт, через який дехто їх не отримає.

Пенсія з інвалідності II групи з 1 листопада - не єдина зміна у виплатах, на яку варто звернути увагу цього місяця. Останній місяць осені принесе приємні фінансові зміни для частини українських пенсіонерів: держава готує автоматичне оновлення виплат, яке збільшить щомісячний дохід без зайвих походів по кабінетах.

Йдеться про вікові надбавки, які з 1 листопада починають нараховувати українцям, котрі досягли 70, 75 або 80 років. Згідно з роз'ясненням Головного управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області, сума доплати становить від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії.

Скільки додадуть за віком

Розмір грошового бонуса чітко прив'язаний до віку пенсіонера. Громадяни віком від 70 до 74 років отримуватимуть до 300 гривень щомісяця. Особи у віці 75-79 років можуть розраховувати на 456 гривень, а українцям від 80 років і старше держава доплачуватиме до 570 гривень.

Однак є важливий фінансовий ліміт. Якщо загальний розмір пенсії людини разом з усіма можливими доплатами перевищує 10 340,35 гривні, вікова надбавка не призначається. У ПФУ також наголошують, що ці суми не сумуються при переході в нову категорію.

Наприклад, коли пенсіонеру виповнюється 75 років, його попередня доплата в розмірі 300 гривень просто збільшується на 156 гривень, а не додається до неї. Тобто замість накопичення виплат відбувається заміна на більшу суму.

Гроші за наднормовий стаж

Українці, які пропрацювали довше встановленої норми, також мають право на фінансовий бонус. Кожен додатковий рік офіційної роботи понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок оцінюється в 1% від базової пенсії.

При цьому ця сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2026 році становить 25,95 гривні. Якщо у чоловіка 40 років стажу, йому доплатять за 5 років наднормативної роботи - зараз це майже 130 гривень.

Що буде з індексацією далі

Масштабних індексацій до кінця 2026 року уряд не планує, оскільки останній масовий перерахунок відбувся ще навесні, а наступний очікують у березні 2027 року. Натомість уже наступного року сума за наднормовий стаж збільшиться, адже прожитковий мінімум планують підвищити до 2 878 гривень.

Держава паралельно продовжує підтримувати вразливі категорії населення. Для ветеранів війни діють спеціальні гарантії, згідно з якими виплати для I групи досягають 18 885 гривень. Якщо ж українцям не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, вони можуть офіційно докупити необхідні місяці, уклавши відповідний договір з Пенсійним фондом.

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