Для комфортної оренди однокімнатної квартири парі потрібен спільний дохід від 40 000 до 84 000 гривень на місяць - залежно від міста. Розібралися, скільки реально коштує житло і яку зарплату треба мати, щоб не віддавати на неї більш як третину бюджету.

Купівля чи оренда квартири у містах України - питання, яке молоді пари рахують не в квадратних метрах, а в заробітках. Щоб жити окремо від батьків, однієї зарплати часто не вистачає: у частині великих міст оренда «з'їдає» більше третини спільного доходу пари навіть за правилом 30%.

Про це повідомили журналісти з посиланням на дані ЛУН щодо цін станом на 1 листопада 2026 року. Розрахунки побудовані на медіанній вартості оренди та купівлі однокімнатних квартир у Києві, Львові, Вінниці та Одесі.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири

Найдешевше зняти однокімнатну квартиру зараз в Одесі - 12 000 гривень на місяць. У Києві медіанна ціна оренди становить 16 000 гривень, у Вінниці - 18 000 гривень, а найдорожчим містом виявився Львів, де за житло просять близько 25 200 гривень щомісяця.

Базовий орієнтир для бюджету - правило 30%: витрати на житло не повинні перевищувати третини сукупного доходу пари. За такого підходу необхідний спільний дохід виглядає так:

Одеса - близько 40 000 гривень на двох (по 20 000 кожному);

Київ - близько 53 400 гривень (по 26 700);

Вінниця - 60 000 гривень (по 30 000);

Львів - близько 84 000 гривень (по 42 000).

Це орієнтовні суми без комунальних платежів, харчування, транспорту та інших повсякденних витрат. Для комфортного проживання фахівці радять закладати додатковий фінансовий резерв.

Які зарплати реально пропонують у цих містах

Для порівняння, за даними Work.ua за жовтень 2026 року, медіанні зарплати у вакансіях становили: у Києві - 37 500 гривень, у Львові - 33 000, у Вінниці - 28 000, в Одесі - 30 000 гривень.

Якщо обидва партнери отримують зарплату на рівні медіани свого міста, спільний дохід становитиме від 56 000 до 75 000 гривень. У Києві та Одесі такого бюджету вистачає, щоб витрачати на оренду близько 20-21% доходу. У Вінниці ця частка вже трохи перевищує 30%, а у Львові перевалює за 38%.

Самій молодій парі найскладніше буде у Львові, якщо обидва заробляють типову для міста зарплату.

Скільки коштує власна квартира і який потрібен дохід для іпотеки

Якщо пара планує не орендувати, а купувати житло, медіанні ціни однокімнатних квартир на вторинному ринку такі: Київ - 66 700 доларів, Львів - 75 000, Вінниця - 56 000, Одеса - 51 000 доларів.

При першому внеску 20% накопичити доведеться: у Києві - 13 340 доларів, у Львові - 15 000, у Вінниці - 11 200, в Одесі - 10 200 доларів. Це лише перший внесок - кінцева сума залежить від умов банку, конкретного об'єкта і додаткових витрат на оформлення угоди.

Як рахують іпотеку за програмою «єОселя»

У жовтні 2026 року уряд запровадив у програмі «єОселя» окрему модель кредитування молодих сімей. Ставка становить 7% річних протягом перших трьох років, 10% - з четвертого по десятий рік і 12% - починаючи з одинадцятого року.

При першому внеску 20% і терміні кредитування 20 років щомісячний платіж залежатиме від вартості квартири, суми позики та відсоткової ставки. Тому перед оформленням іпотеки парі варто оцінювати не лише здатність платити за кредит зараз, а й майбутнє збільшення платежу після завершення пільгового періоду.

Право на участь у програмі залежить від відповідності встановленим вимогам, а остаточне рішення за кредитом ухвалює банк. Для позичальників віком 18-25 років включно передбачено можливість першого внеску від 10%, тоді як у порівнянні вище використано 20%.

Раніше Politeka повідомляла, які професії віддають за оренду до 81% зарплати.

Також Politeka повідомляла, наскільки оренда квартир у Києві подешевшала за рік.