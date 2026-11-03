Під час воєнного стану військовозобов'язані зобов'язані дотримуватися правил військового обліку. За порушення вимог передбачені грошові стягнення, а в разі ухилення від призову може настати кримінальна відповідальність.

Штрафи для працівників ТЦК за свавілля Верховна Рада підтримала днями, але й самим військовозобов'язаним порушення правил військового обліку обходиться недешево. Під час воєнного стану в Україні триває мобілізація, а дотримання правил військового обліку залишається обов'язком кожного військовозобов'язаного. За порушення встановлених вимог передбачені грошові стягнення, а в разі ухилення від призову на військову службу може настати й кримінальна відповідальність.

Хто підлягає мобілізації

За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними до служби та не мають права на відстрочку або бронювання. В окремих передбачених законом випадках призвати можуть і чоловіків від 18 до 25 років: офіцерів запасу та громадян, які раніше проходили строкову військову службу. Для решти чоловіків цієї вікової групи передбачена можливість добровільно долучитися до війська. Військова служба жінок, які перебувають на військовому обліку, також залишається добровільною.

Обов'язки військовозобов'язаних

Захист незалежності та територіальної цілісності України закріплений у статті 65 Конституції. Крім того, законодавство визначає конкретні вимоги до ведення військового обліку. Військовозобов'язані мають з'являтися за належним викликом, виконувати законні вимоги уповноважених осіб і своєчасно актуалізувати відомості про себе. До основних обов'язків належать:

явка до ТЦК та СП за повісткою у встановленому порядку;

наявність військово-облікового документа в паперовому або електронному вигляді та його пред'явлення у передбачених законом випадках;

своєчасне повідомлення про зміну персональних даних до ТЦК та СП або внесення актуальних відомостей через електронний кабінет.

Які штрафи передбачені за порушення

За порушення правил військового обліку та вимог законодавства про мобілізацію в особливий період для громадян передбачений адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових осіб підприємств та організацій, які порушили відповідні вимоги законодавства про мобілізацію, сума стягнення може становити від 34 000 до 59 500 гривень. Конкретний розмір залежить від характеру порушення та обставин справи.

Коли може загрожувати позбавлення волі

Окремо законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, таке ухилення карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Це окремий вид відповідальності, який не можна автоматично прирівнювати до адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку.

Що робити, щоб не отримати штраф

Найпростіший спосіб уникнути покарання - вчасно виконувати обов'язки військового обліку. З'являйтеся за повісткою до ТЦК та СП, завжди майте при собі військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді (наприклад, у застосунку "Резерв+") і оновлюйте персональні дані після будь-яких змін. Якщо ви змінили місце проживання, одружилися або здобули нову освіту, повідомте про це ТЦК та СП або внесіть актуальні відомості через електронний кабінет. Це допоможе уникнути як штрафу, так і можливих непорозумінь під час перевірки документів.

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