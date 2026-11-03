У вівторок більшість регіонів ще обійдеться без істотних опадів, але осіннє тепло вже згасає: вдень стовпчики термометрів триматимуться в межах +4...+9°, а приємніші показники лишаться лише на південному сході. Цей день стане останнім тихим рубежем перед хвилею холодів.

Листопадове похолодання в Україні вже зовсім поруч, тож вівторок 3 листопада фактично виявиться останнім відносно тихим днем перед відчутним зниженням температури по всій країні.

Як повідомляє «Погода УНІАН», 3 листопада більшість регіонів обійдеться без істотних опадів, але погода буде вогкою та похмурою. Денні показники втримаються в межах +4°...+9°, а приємніший температурний режим збережеться лише на південному сході, де стовпчики термометрів ще зможуть піднятися до +10°...+15°.

Де ще буде тепло

Останні по-справжньому теплі градуси синоптики прогнозують на півдні та сході країни. В Одесі вдень - до +13°, у Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі - так само близько +13°. У Дніпрі та Харкові очікують +12°.

Найтепліше буде на сході: у Краматорську та Сєвєродонецьку повітря прогріється до +14°, а в Сімферополі коливатиметься в межах +11°...+15°.

Температура по областях

У центральних і північних регіонах уже відчутно прохолодніше. У Києві вдень до +10°, у Житомирі - до +8°, у Чернігові - +8°...+9°, у Сумах - близько +11°. Вінниця і Черкаси триматимуться на рівні +9°...+12°, Кропивницький і Полтава - до +12°.

Західні області найхолодніші: у Рівному та Луцьку вдень лише до +8°, у Львові, Тернополі й Хмельницькому - не вище +7°, в Івано-Франківську - до +8°. Найприємніше на заході в Ужгороді, де повітря прогріється до +12°.

Що далі

День 3 листопада стане останнім тихим рубежем перед черговим температурним піке: вже з 4-5 листопада в Україні очікують відчутне та різке похолодання, а подекуди й нічні морози зі снігом.

Як підготуватися до приморозків

Поки тепло ще тримається, синоптики радять закрити дрібні побутові та автомобільні питання. Водіям варто замінити літню гуму на зимову: навіть без снігу при температурі нижче +7° літній протектор дубіє і збільшує гальмівний шлях. Також варто перевірити омивач і залити незамерзаючу рідину.

Власникам приватних будинків радять злити воду з вуличних кранів, поливальних шлангів і систем крапельного зрошення, щоб уникнути розриву труб під час перших нічних заморозків.

Раніше Politeka повідомляла, Одеську область накриє похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада.

Як повідомляла Politeka, Київську область накриють дощі з похолоданням: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 листопада.