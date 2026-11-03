Учасники бойових дій мають право на безкоштовне житло від держави, але одного посвідчення УБД недостатньо. Пояснюємо, як підтвердити незадовільні житлові умови, які документи зібрати і хто може отримати грошову компенсацію замість квартири.

Кредити на житло для військових за програмою «єОселя» - не єдиний шлях до власної квартири. Учасники бойових дій можуть претендувати на безкоштовне житло від держави, однак для цього спочатку треба підтвердити, що нинішні умови проживання не відповідають державним стандартам, і стати на відповідний квартирний облік.

Як пояснили у Міністерстві у справах ветеранів, подати заяву можуть військовослужбовці, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників і вимушені переселенці. Водночас пільговий статус сам по собі не гарантує місця у черзі - претендента має обґрунтувати, чому його житлові умови не дотягують до норм.

Хто може потрапити до квартирної черги

Головна підстава для постановки на облік - дефіцит житлової площі в розрахунку на одну людину. Також до черги беруть, якщо в межах однієї кімнати змушені проживати кілька різних сімей або громадяни різної статі віком від дев'яти років.

Заяву про покращення умов можна подати й тоді, коли житло не відповідає технічним чи санітарним нормам. Аналогічне право діє для мешканців гуртожитків і комунальних квартир. Окремим чинником визнано важке хронічне захворювання у когось із родичів, яке унеможливлює спільне проживання. Крім того, на облік можуть претендувати орендарі, які офіційно винаймають будинок чи квартиру за договором щонайменше п'ять років.

Які документи потрібні

Для початку процедури готується заява, підписана кожним повнолітнім членом сім'ї. До неї додають довідки про офіційне місце проживання, документи про наявні пільги та відомості про наявність чи відсутність аналогічної реєстрації за місцем роботи. Переселенцям потрібно додатково подати чинну довідку ВПО.

Зібраний пакет документів передають до Центру надання адміністративних послуг, виконавчого комітету місцевої ради або районної державної адміністрації за місцем проживання. На розгляд матеріалів державі відводиться один місяць.

Після розгляду заявнику надають письмову відповідь про включення до списку або мотивовану відмову. Громадянина закріплюють у загальній, першочерговій чи позачерговій черзі. При цьому сам факт реєстрації не гарантує швидкого отримання ключів - доведеться чекати просування по списку. Остаточне рішення про передачу нерухомості ухвалює виконком, видаючи ордер на заселення.

Хто може отримати гроші замість квартири

Грошовий еквівалент замість самого житла мають право отримати далеко не всі захисники. Цей механізм поширюється лише на осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, а також на близьких загиблих захисників і захисниць.

Для виділення коштів висунуто дві суворі вимоги: заявники мають обов'язково перебувати на квартирному обліку, а площа їхнього наявного житла не повинна перевищувати 13,65 квадратного метра на одну людину.

Окремо варто зазначити, що Україна укладає угоду з Банком розвитку Ради Європи на суму 80 мільйонів євро для фінансування житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій. Це дозволить спрямувати майже 4 мільярди гривень на купівлю житла для людей, чий дім зруйновано або захоплено ворогом.

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