Пенсійний фонд зараховує аспірантуру до страхового стажу лише за документальним підтвердженням і тільки якщо навчання відбувалося до 1 січня 2004 року.

Підтвердити стаж без трудової книжки в Україні тепер можна за новими правилами, однак з аспірантурою ситуація складніша: Пенсійний фонд не поспішає зараховувати ці роки до страхового стажу. Розберімося, коли навчання справді дає право на пенсію, а коли відмову можна оскаржити.

Період навчання в аспірантурі справді може входити до страхового стажу, але правила напряму залежать від того, коли саме ви навчалися. Межа - 1 січня 2004 року. До цієї дати денна аспірантура зараховувалася за старим законодавством, а після неї одного факту навчання вже недостатньо.

Як усе змінилося після 2004 року

До 1 січня 2004 року діяли норми Закону України «Про пенсійне забезпечення». Згідно з ними до стажу роботи включалися періоди навчання за денною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі. Тож якщо ви були аспірантом до цієї дати - цей час можна додати до стажу, але лише за документального підтвердження.

Ситуація кардинально змінилася після набрання чинності Законом №1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Відтоді страховий стаж визначають насамперед за сплатою страхових внесків. А саме навчання в аспірантурі не передбачає обов'язкового пенсійного страхування.

Тобто час навчання після 2004 року автоматично не зараховують. Він може бути зарахований лише за наявності страхових внесків, зокрема сплачених на умовах добровільної участі в системі пенсійного страхування. Якщо ж аспірант одночасно офіційно працював і за нього сплачували внески - відповідні періоди можуть увійти до стажу на підставі трудової діяльності.

Які документи підтверджують навчання

За роз'ясненням Пенсійного фонду, навчання до 2004 року можна підтвердити дипломом, свідоцтвом, посвідченням або іншими документами, що містять відомості про період навчання. Також підійдуть записи в трудовій книжці та архівні довідки закладу освіти. Якщо в документах немає точних дат, можуть знадобитися додаткові довідки про тривалість навчання.

Важливо: відсутність необхідних відомостей в одному документі не означає, що ви втратили можливість підтвердити стаж іншими доказами. Для цього й існує судовий порядок.

Що кажуть суди

Під час розгляду спорів суди перевіряють, коли саме відбувалося навчання, які норми законодавства діяли тоді і які документи підтверджують статус здобувача освіти. Головний принцип: до періоду навчання до 2004 року треба застосовувати законодавство, що діяло на той момент, а не автоматично переносити сучасні вимоги щодо страхових внесків.

Цей підхід випливає зі статті 24 Закону №1058-IV та статті 56 Закону «Про пенсійне забезпечення». Яскравий приклад - рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 6 жовтня 2026 року у справі №580/8913/26, де суд визнав неправомірною відмову ПФУ зарахувати підтверджений документами період навчання. Щоправда, та справа стосувалася технічного училища і пільгового стажу, а не аспірантури, проте вона добре ілюструє принцип застосування старих правил.

Водночас позитивне рішення в одній справі не гарантує автоматичного задоволення всіх аналогічних вимог. Результат залежить від періоду навчання, його форми, документів і правових підстав відмови.

Що робити, якщо ПФУ відмовив

Якщо вам відмовили в зарахуванні навчання, насамперед отримайте письмове рішення ПФУ з обґрунтуванням. Далі перевірте документи про освіту: чи є в них точні дати початку і завершення навчання. Якщо відмова стосується періоду до 2004 року, зверніть увагу, що ПФУ мав застосовувати саме старе законодавство. За потреби рішення можна оскаржити в адміністративному суді.

Для людей, які навчалися в аспірантурі до 2004 року, кілька додаткових років стажу можуть мати істотне значення під час призначення пенсії - вони впливають і на саме право виходу на пенсію за віком, і на розмір виплат.

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