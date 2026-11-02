Пенсионный фонд зачисляет аспирантуру в страховой стаж только при документальном подтверждении и лишь если учёба проходила до 1 января 2004 года.

Подтвердить стаж без трудовой книжки в Украине теперь можно по новым правилам, однако с аспирантурой ситуация сложнее: Пенсионный фонд не спешит зачислять эти годы в страховой стаж. Разберёмся, когда учёба действительно даёт право на пенсию, а когда отказ можно оспорить.

Период обучения в аспирантуре действительно может входить в страховой стаж, но правила напрямую зависят от того, когда именно вы учились. Граница - 1 января 2004 года. До этой даты дневная аспирантура зачислялась по старому законодательству, а после неё одного факта учёбы уже недостаточно.

Как всё изменилось после 2004 года

До 1 января 2004 года действовали нормы Закона Украины «О пенсионном обеспечении». Согласно им в стаж работы включались периоды обучения по дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре. Поэтому если вы были аспирантом до этой даты - это время можно добавить в стаж, но только при документальном подтверждении.

Ситуация кардинально изменилась после вступления в силу Закона №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С тех пор страховой стаж определяют прежде всего по уплате страховых взносов. А сама учёба в аспирантуре не предусматривает обязательного пенсионного страхования.

То есть время обучения после 2004 года автоматически не засчитывают. Оно может быть зачтено лишь при наличии страховых взносов, в том числе уплаченных на условиях добровольного участия в системе пенсионного страхования. Если же аспирант параллельно официально работал и за него платили взносы - соответствующие периоды могут войти в стаж на основании трудовой деятельности.

Какие документы подтверждают учёбу

По разъяснению Пенсионного фонда, обучение до 2004 года можно подтвердить дипломом, свидетельством, удостоверением или другими документами, содержащими сведения о периоде обучения. Также подойдут записи в трудовой книжке и архивные справки учебного заведения. Если в документах нет точных дат, могут понадобиться дополнительные справки о продолжительности обучения.

Важно: отсутствие необходимых сведений в одном документе не означает, что вы потеряли возможность подтвердить стаж другими доказательствами. Для этого и существует судебный порядок.

Что говорят суды

При рассмотрении споров суды проверяют, когда именно происходило обучение, какие нормы законодательства действовали тогда и какие документы подтверждают статус соискателя образования. Главный принцип: к периоду обучения до 2004 года надо применять законодательство, действовавшее на тот момент, а не автоматически переносить современные требования о страховых взносах.

Этот подход вытекает из статьи 24 Закона №1058-IV и статьи 56 Закона «О пенсионном обеспечении». Яркий пример - решение Черкасского окружного административного суда от 6 октября 2026 года по делу №580/8913/26, где суд признал неправомерным отказ ПФУ зачесть подтверждённый документами период обучения. Правда, то дело касалось технического училища и льготного стажа, а не аспирантуры, однако оно хорошо иллюстрирует принцип применения старых правил.

В то же время положительное решение в одном деле не гарантирует автоматического удовлетворения всех аналогичных требований. Результат зависит от периода обучения, его формы, документов и правовых оснований отказа.

Что делать, если ПФУ отказал

Если вам отказали в зачислении учёбы, прежде всего получите письменное решение ПФУ с обоснованием. Далее проверьте документы об образовании: есть ли в них точные даты начала и окончания обучения. Если отказ касается периода до 2004 года, обратите внимание, что ПФУ должен был применять именно старое законодательство. При необходимости решение можно оспорить в административном суде.

Для людей, учившихся в аспирантуре до 2004 года, несколько дополнительных лет стажа могут иметь существенное значение при назначении пенсии - они влияют и на само право выхода на пенсию по возрасту, и на размер выплат.

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