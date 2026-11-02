Цены на продукты в Украине выросли почти на 40% по данным Госстата, и хлеб пока не достиг потолка. Как сообщает РБК-Украина, до конца 2026 года стоимость хлеба может вырасти еще на 10%, несмотря на то, что зерно внутри страны дешевеет.

Парадокс объясняется просто: сырье - далеко не главная составляющая цены батона или буханки. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук в комментарии РБК-Украина отметил, что доля зерна в себестоимости хлеба составляет не более 12%. Вместе с переработанной мукой этот показатель не превышает 30%.

Что больше всего влияет на стоимость хлеба

Остальные расходы - а это большинство - забирают логистика, энергетика и заработные платы работников. Именно они формируют конечную цену на полках магазинов. Поэтому даже если пшеница дешевеет, экономию на сырье компенсируют другие платежи, в частности топливо и электроэнергия.

Дополнительным фактором остаются российские удары по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждений энергообъектов производители и переработчики вынуждены переходить на альтернативные источники питания, а это удорожает процесс выпечки и хранения продукции.

Подешевеет ли хлеб

Эксперт указывает: удешевление пшеницы и ее переработки в муку не гарантирует снижение цен на готовый хлеб. Общие расходы производителей могут удерживать стоимость продукции на высоком уровне независимо от того, как падает цена зерна.

Поэтому до конца года прогнозируют подорожание хлеба еще на 10%. Для потребителя это означает, что цена на самый доступный продукт снова ползет вверх, даже когда рекордный урожай делает сырье дешевле.

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