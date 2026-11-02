Украинцы после 60 лет не обязаны выбирать между пенсией и работой. В Пенсионном фонде объяснили, при каких условиях можно одновременно получать и пенсию, и заработную плату, и когда часть выплаты могут приостановить.

Пенсия после 60 лет в Украине не отменяет права на работу - человек, достигший пенсионного возраста и накопивший необходимый страховой стаж, может и дальше работать и одновременно получать выплаты. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что закон не заставляет пенсионера выбирать что-то одно.

По общему правилу, назначенная по возрасту пенсия выплачивается гражданину независимо от того, продолжает ли он работать. То есть после 60 лет можно легально получать и заработную плату по месту работы, и пенсию от государства - обе выплаты одновременно, и ни одна из них при этом не прекращается.

Когда часть пенсии могут не выплатить

Единственный существенный нюанс касается так называемой «максимальной пенсии». В Украине размер пенсионной выплаты ограничен законом - сейчас верхняя граница составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это около 23 610 гривен.

Если назначенная пенсия превышает этот максимум, а человек продолжает официально работать, то часть выплаты сверх установленного предела на период работы не выплачивается. Однако сами 23 610 гривен, а также заработная плата, поступают пенсионеру полностью. Как только человек прекращает работать, пенсию сразу пересчитывают и выплачивают в полном размере без каких-либо удержаний.

Важно понимать: ограничение касается только тех, чья пенсия действительно «упирается» в максимум. Для подавляющего большинства работающих пенсионеров, чьи выплаты ниже предельной границы, никаких сокращений нет - они получают и полную пенсию, и полную зарплату.

Что даёт работа после выхода на пенсию

Продолжение работы после 60 лет напрямую влияет на размер будущей выплаты. Каждый дополнительный год страхового стажа и каждый новый месяц уплаченных взносов позволяют в дальнейшем пересчитать пенсию в сторону увеличения. Работающий пенсионер имеет право раз в два года обращаться за перерасчётом с учётом наработанного после назначения выплаты стажа.

Кроме того, закон гарантирует пенсионерам те же трудовые права, что и другим работникам: отпуска, больничные и защиту от увольнения по возрасту. То есть решение продолжать работать никоим образом не ухудшает статус человека.

Как оформить пенсию, если вам уже исполнилось 60

Для назначения пенсии по возрасту в 2026 году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Обратиться можно несколькими способами:

лично в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации;

через портал электронных услуг ПФУ или приложение «Пенсионный фонд»;

через приложение «Дія» по упрощённой процедуре.

К заявлению прилагают паспорт, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика, трудовую книжку или документы о стаже и справку о заработной плате. Если человек планирует и дальше работать после назначения пенсии, никаких дополнительных согласований или запретов не предусмотрено - об этом достаточно просто сообщить работодателю, который продолжит уплачивать единый социальный взнос.

Ранее Politeka сообщала, пенсия в 50 лет - при 5 детях и 15 годах стажа: что положено матери троих детей.

Также Politeka сообщала, пенсия в ноябре: кто рискует потерять надбавки.