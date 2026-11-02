С началом ноября и полноценного отопительного сезона расходы на коммунальные услуги для многих семей вырастут. Причина - не изменение тарифов, а увеличение объемов потребления тепла, газа и электроэнергии из-за похолодания.

Повышение тарифов на газ и электроэнергию - тема, которая волнует каждое домохозяйство, однако в этом ноябре большие счета украинцам придут не из-за пересмотра цен, а из-за похолодания. Отопительный сезон набирает обороты, и расходы на тепло, газ и свет у многих семей вырастут. Об этом пишет «Первый деловой».

Больше всего изменения почувствуют владельцы квартир и частных домов с индивидуальным отоплением. Как только температура на улице снижается, природного газа потребляется больше, а значит автоматически увеличивается и сумма в ежемесячных платежках. Те же последствия ощущают домохозяйства, которые обогревают жилье электроприборами - счетчик крутится быстрее, а счет за свет растет.

Для пользователей централизованного теплоснабжения ноябрь станет первым месяцем полноценных начислений за тепло. Именно эта услуга традиционно формирует наибольшую часть зимних коммунальных расходов украинцев, поэтому именно в ноябре многие семьи впервые увидят свой «зимний» счет за отопление.

В то же время тарифы на газ для населения, электроэнергию и большинство других базовых коммунальных услуг остаются без существенных изменений. Главное влияние на размер платежек будет иметь не цена ресурса, а его фактическое потребление. То есть формального пересмотра основных тарифов для населения на данный момент не произошло.

Что будет с субсидиями

С началом отопительного периода для многих получателей жилищные субсидии пересчитают автоматически. Это позволит частично компенсировать возросшие расходы на коммуналку в осенне-зимний период. Семьям не нужно повторно подавать документы - перерасчет происходит без дополнительного обращения.

Чего ждать в ближайшие недели

Уже в ближайшие недели часть украинцев получит большие счета за тепло, газ и электроэнергию. Стоит заранее пересмотреть режим потребления: утепление жилья, снижение температуры в комнатах на несколько градусов и рациональное использование электроприборов помогут сдержать рост сумм в платежках.

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