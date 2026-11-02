Пенсионный фонд Украины напомнил, что справки о страховом стаже, заработной плате и размере пенсии можно получить дистанционно - без очередей и визитов в отделения.

Справку о стаже в ПФУ теперь можно оформить онлайн - без очередей и визитов в отделения. Пенсионный фонд Украины напомнил, что ключевые документы о страховом стаже, заработной плате и размере пенсии доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг. Для этого достаточно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), сервиса "Дія.Підпис" или через систему ID.GOV.UA - например, используя BankID своего банка.

Через онлайн-кабинет граждане могут получить сразу несколько документов, которые напрямую влияют на их финансы и социальные выплаты. Речь идет о четырех основных справках, каждая из которых имеет свое назначение.

Какие справки можно заказать онлайн

Первая - справка ОК-5. Она содержит данные о заработной плате для расчета пенсии и стаж, накопленный с 2000 года. Вторая - справка ОК-7, в которой указан заработок, с которого уплачивался единый социальный взнос, и стаж с 2011 года. Именно она нужна для расчета больничных.

Также доступны справка о трудовом и страховом стаже и справка о доходах пенсионера. Последняя подтверждает размер выплат и имеет решающее значение для оформления жилищной субсидии или других льгот.

Как оформить справку онлайн

Чтобы получить нужный документ в цифровом виде, нужно перейти на веб-портал ПФУ и нажать "Вход". Авторизоваться можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), сервиса "Дія.Підпис" или через систему ID.GOV.UA - например, используя BankID своего банка.

Далее в личном кабинете нужно найти раздел "Коммуникации с ПФУ", выбрать "Запрос на получение электронных документов", указать номер телефона, дать согласие на обработку данных и нажать "Отправить в ПФУ".

Результат обращения появится в разделе "Мои обращения", где после обработки статус изменится на "Выполнено". Готовый документ в формате PDF можно сохранить на устройство или распечатать.

В ПФУ подчеркнули, что электронные документы, сформированные на веб-портале, - это официальные цифровые документы с QR-кодом для подтверждения их подлинности.

Помимо веб-портала, получить электронные документы можно через мобильное приложение "Пенсионный фонд". Основные справки о доходах и стаже украинцы также могут быстро сгенерировать через государственный портал "Дія".

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