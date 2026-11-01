Стрельцам на этой неделе стоит запастись терпением в начале - и не упустить момент, когда всё внезапно пойдёт как по маслу.

Неделя со 2 по 8 ноября обещает Стрельцам контрасты: первая половина проверит на терпение, а вторая - вознаградит неожиданным облегчением. Прогноз обнародовало издание Horoscope.com. Как сообщала Politeka, гороскоп на 1 ноября уже обещал Стрельцам бурю эмоций.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, привычные методы могут не сработать так, как обычно. Вы будете делать всё правильно, применять проверенные подходы, но результат будет не таким, на который рассчитываете. Это раздражает, но не повод паниковать или резко менять стратегию - скорее сигнал подождать. Уже в среду и четверг ситуация развернётся на 180 градусов: задачи, которые ещё вчера казались непреодолимыми, решатся почти без усилий. Хороший момент, чтобы вернуться к отложенным проектам или финансовым вопросам, которые буксовали, - именно сейчас есть шанс сдвинуть их с мёртвой точки.

Отношения

В первые дни недели не стоит принимать мелкие недоразумения близко к сердцу - лучше дайте себе время, не форсируя разговоры. В пятницу и субботу стоит держать каналы общения полностью открытыми: кто-то из близких, друзей или коллег может нуждаться в вашем внимании или совете, и важно быть доступным. Это удачный период для искренних разговоров, поддержки и укрепления доверия - просто будьте рядом и откликайтесь, когда вас зовут.

Здоровье и энергия

Энергия в течение недели неравномерна: в начале может ощущаться лёгкая усталость или раздражение из-за того, что дела не движутся как следует. Середина недели принесёт прилив сил и вдохновения, так что используйте это время для активных дел. А вот воскресенье стоит полностью посвятить отдыху - выключите телефон, позвольте себе побыть в одиночестве и восстановиться без каких-либо дел и звонков.

Лучшие дни недели

Среда и четверг станут настоящей отдушиной - именно тогда сложные задачи будут решаться на удивление легко, и стоит максимально использовать этот подъём. Пятница тоже удачна для общения и поддержки важных контактов. А воскресенье смело можно назвать днём для гамака: никаких дел, только отдых, который вы заслужили после насыщенной недели.

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