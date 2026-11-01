В Украине готовят изменения в законодательство об ответственности за уклонение от мобилизации. Рассказываем, какие штрафы действуют сейчас, когда наступает уголовная ответственность и что может измениться в ближайшее время.

Штрафы в сфере воинского учета в Украине могут существенно измениться - правительство повторно взялось за законодательную инициативу об усилении ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление воинской части.

Премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC подтвердил, что законопроект, который длительное время находится в Верховной Раде, актуализируют и планируют вернуть на рассмотрение парламента. По его словам, Вооруженным силам нужно пополнение личного состава из-за боевых потерь, ранений и случаев СЗЧ.

Какие штрафы для уклонистов действуют сейчас

Слово «уклонист» в быту употребляют в отношении мужчин, которые не являются в территориальные центры комплектования по повесткам или избегают мобилизации. Однако с точки зрения закона не каждое такое действие является уклонением от призыва.

Нарушения правил воинского учета регулируют статьи 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В 2026 году во время особого периода административный штраф за такие нарушения составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Речь идет о неявке в ТЦК по повестке, несвоевременной постановке на воинский учет, неуведомлении об изменении персональных данных и других требованиях законодательства об учете.

Когда наступает уголовная ответственность

Уголовную ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации предусматривает статья 336 Уголовного кодекса Украины. Она влечет лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Однако, как объяснила адвокат юридической компании Де-Юре Лариса Кись, для уголовного преследования человек должен пройти всю цепочку: прибыть в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию, быть признанным годным, получить мобилизационное распоряжение и без уважительных причин не прибыть на отправку.

Само по себе игнорирование повестки для уточнения данных или прохождения ВВК не является основанием для открытия уголовного дела - за это предусмотрен лишь административный штраф.

Что планируют изменить в законодательстве

Вопрос усиления ответственности снова рассматривают на уровне правительства и парламента. По словам Сергея Корецкого, дискуссию связывают с переговорами о бронировании работников.

Среди вариантов, о которых сообщают отдельные народные депутаты, ограничение доступа к определенным государственным услугам и блокировка банковских счетов для тех, кто уклоняется от мобилизации.

Представители бизнеса на этом фоне поднимают вопрос о мерах против уклонения от мобилизации и самовольного оставления службы, чтобы распределить нагрузку между военнообязанными справедливее.

Ранее Politeka сообщала, как действовать, если в ТЦК изъяли телефон.

Также Politeka сообщала, что делать, если ТЦК объявил в розыск без повестки.

Кроме того, Politeka сообщала, на каких работах можно получить бронирование.