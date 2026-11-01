Министр агрополитики Тарас Высоцкий подтвердил: за год закупочные цены на живых свиней упали примерно на 10 гривен за килограмм, а розничная цена снизилась впервые за долгое время.

Цены на продукты в Украине меняются неравномерно - и свинина в этом году стала редким исключением, которое приятно удивляет покупателей. Как сообщает Укринформ, за последний месяц розничные цены на свинину снизились на 2%, а с начала года - примерно на 8%.

Об этом во время онлайн-встречи с журналистами рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он уточнил, что на этой неделе закупочные цены на живых свиней составляют 72-73 гривны за килограмм.

Для сравнения: в конце октября прошлого года этот показатель был примерно на 10 гривен выше - около 82 гривен за килограмм. То есть за год закупочная цена на свинину заметно просела, что напрямую повлияло и на полки магазинов.

Сколько свинина стоит сейчас

По данным Госстата, средняя стоимость свинины на сегодня составляет 211-212 гривен за килограмм. За неделю она не изменилась, однако за месяц снизилась на 2%, а с начала года - примерно на 8%.

Министр признал, что свинина - один из немногих продуктов, цены на которые в гривневом эквиваленте в этом году действительно снизились, а не выросли.

Почему свинина дешевеет

По словам чиновника, снижение произошло под влиянием рыночных факторов - в частности, с учетом международного тренда, хотя объемы импорта свинины из ЕС и остаются незначительными. То есть основная причина - внутренняя конъюнктура рынка, а не наплыв дешевой импортной продукции.

В то же время общая продуктовая корзина в Украине продолжает дорожать. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее прогнозировал, что в 2026 году сохранится тенденция к росту стоимости продуктов из-за последствий российских обстрелов, проблем с экспортом и увеличения производственных затрат.

В частности, во Всеукраинской ассоциации пекарей считают, что до конца года цены на хлеб могут измениться в пределах 5-10%. Поэтому подешевение свинины - скорее локальное явление, а не сигнал об общем удешевлении еды.

Что это значит для покупателя

Для потребителя это конкретная экономия: если еще год назад килограмм свинины в среднем стоил около 230 гривен, то теперь - 211-212 гривен. Разница примерно 20 гривен на каждом килограмме, что ощутимо для семейного бюджета.

Такая динамика держится уже несколько месяцев подряд, поэтому аналитики советуют не ждать резкого отскока цен в ближайшее время - по крайней мере пока закупочные цены на живых свиней держатся на уровне 72-73 гривен за килограмм.

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