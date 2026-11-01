В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий изменить условия начисления чернобыльских доплат к пенсиям для неработающих пенсионеров из зон радиоактивного загрязнения.

Доплаты к пенсии в Украине могут пересмотреть для жителей зон радиоактивного загрязнения - в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который меняет правила начисления чернобыльских доплат. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Речь идет о неработающих пенсионерах, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения. Именно они сейчас получают ежемесячную доплату к пенсии по чернобыльскому закону.

Что именно предлагают изменить

Авторы законопроекта предлагают ввести два новых условия. Первое - установить требование проживать на загрязненной территории не менее двух лет, прежде чем возникнет право на доплату.

Второе - привязать размер доплаты к прожиточному минимуму вместо действующего механизма расчета. Это должно сделать выплаты более упорядоченными и предсказуемыми, объясняют инициаторы.

Кто имеет право на доплату сейчас

Действующие доплаты неработающим пенсионерам, живущим в зонах радиоактивного загрязнения, предусмотрены законом «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Размер выплаты зависит от зоны проживания и других условий.

Что изменится для пенсионеров

Если документ примут, получателям доплаты, вероятно, придется подтверждать факт проживания на загрязненной территории в течение двух лет. Тем, кто переехал в такую зону недавно, доплату могут не назначить.

В то же время законопроект находится на ранней стадии рассмотрения - впереди комитеты Верховной Рады и голосование в сессионном зале. Окончательный вид изменений может отличаться от первоначальной редакции.

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