Потребителям советуют не оплачивать счет за свет вслепую, ведь в платежке может оказаться чужой или несуществующий долг, за который придется переплатить.

Графики отключения света в Черкассах и долги за электроэнергию на этот раз связаны с другой проблемой: в платежке за свет может появиться сумма, которую вы на самом деле не должны. Энергетики предупреждают, что потребителям начисляют несуществующий долг, и советуют проверять каждый счет перед оплатой.

Чаще всего лишние деньги в платежке появляются по нескольким причинам. Первая - погрешность счетчика, когда показания передают неправильно, и система автоматически доначисляет разницу. Вторая - долги предыдущего владельца квартиры или дома, если вы недавно купили жилье. Третья - человеческий фактор, когда оператор вносит цифры с ошибкой.

Что проверить в платежке до оплаты

Прежде чем платить за свет, сверьте несколько вещей. Во-первых, сравните показания счетчика, которые вы передавали, с теми, что указаны в счете. Если цифры не совпадают - сразу фиксируйте расхождение, ведь именно так и рождаются виртуальные долги.

Во-вторых, просмотрите колонку предыдущей задолженности. Часто там висят старые суммы, которые вы уже оплатили, или чужие долги. В-третьих, проверьте тариф, по которому вам считают: тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за кВт·ч для бытовых потребителей, так что если в счете другая цифра - это повод обратиться к поставщику.

Что делать, если в платежке чужой долг

Если вы заметили в счете непонятную сумму, действуйте так: сфотографируйте платежку и показания счетчика, а затем обратитесь к своему поставщику электроэнергии через личный кабинет или по телефону, указанному в платежке. Требуйте письменного перерасчета с объяснением, откуда взялась задолженность.

Если поставщик отказывается пересчитывать, а вы уверены, что долг вам не ваш, обратитесь в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Этот орган рассматривает жалобы потребителей на неправильные начисления.

Отдельно стоит проверять счета через онлайн-кабинеты поставщиков. Там можно увидеть детализацию начислений за каждый месяц и понять, откуда взялся долг. Это самый быстрый способ выявить ошибку до того, как вы отдадите деньги за чужую задолженность.

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