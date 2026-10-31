Пенсионеру-переселенцу из Донецка не платили пенсию более 8 лет, а Пенсионный фонд отказал в возобновлении даже после установления личности. Апелляционный суд разъяснил, почему такой отказ был незаконным.

Выплаты пенсий в Украине для переселенцев задерживают годами, и суды всё чаще становятся на сторону людей. Первый апелляционный административный суд объяснил, в каком случае Пенсионный фонд обязан выплатить пенсию сразу за все предыдущие годы, а не только с момента возобновления.

Речь идёт о деле пенсионера из Донецка, который получал пенсию по возрасту на льготных условиях и состоял на учёте в органах ПФУ в Донецкой области. Выплату ему прекратили с 1 апреля 2017 года. Мужчина прошёл видеоидентификацию и 13 ноября 2025 года подал заявление о возобновлении пенсии.

Во время видеоконференции Пенсионный фонд установил личность заявителя и зафиксировал, что он не получает пенсию в другом государстве. Однако 20 ноября 2025 года Главное управление ПФУ во Львовской области отказало в возобновлении выплат. Среди аргументов - отсутствие в электронном пенсионном деле справки о ВПЛ и скан-копии страницы паспорта с данными о месте регистрации.

Почему суд встал на сторону пенсионера

Донецкий окружной административный суд 2 марта 2026 года удовлетворил иск пенсионера. ПФУ обжаловал это решение, в частности сославшись на пропуск шестимесячного срока обращения в суд. Однако 17 сентября Первый апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений.

Суд обратил внимание, что статья 49 закона № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определяет основания для прекращения пенсионных выплат. В этом деле ПФУ не предоставил доказательств решения о прекращении выплаты пенсии с 1 апреля 2017 года и не подтвердил наличие предусмотренных законом оснований. Ссылка на статью 12 закона «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ» не убедила апелляционный суд, поскольку указанная норма сама по себе не является основанием для прекращения пенсии в соответствии со статьёй 49.

Суд также учёл практику Европейского суда по правам человека в отношении защиты имущественных прав. Прекращение законно назначенной пенсии должно соответствовать требованиям закона и не возлагать на человека чрезмерное бремя.

Можно ли получить пенсию за все предыдущие годы

Ключевым моментом в деле стало применение части 2 статьи 46 закона № 1058-IV. Она предусматривает, что начисленные суммы пенсии, не полученные по вине органа, назначающего и выплачивающего пенсию, выплачиваются за прошедший период без ограничения каким-либо сроком.

Пенсионный фонд настаивал, что истец пропустил общий шестимесячный срок обращения в суд, однако апелляционный суд согласился, что в этом деле необходимо учитывать специальную норму пенсионного законодательства.

Важно, что заключение касается конкретных обстоятельств дела: суд установил незаконность прекращения выплат и вину пенсионного органа. Это не означает, что любую пенсию автоматически возобновят за все предыдущие годы независимо от причин прекращения и обстоятельств обращения.

Что делать, если в возобновлении пенсии отказали

Если выплату приостановили, а после идентификации в её возобновлении отказали, юристы советуют действовать так:

получить письменное решение ПФУ с указанием причин отказа;

выяснить, на каком правовом основании приостановили пенсию и существует ли соответствующее решение;

сохранить заявления, ответы фонда и подтверждение прохождения идентификации;

проверить, распространяется ли на конкретную ситуацию правило о выплате пенсии за прошедший период без ограничения сроком.

Для людей, проживающих на оккупированных территориях или за рубежом, видеоидентификация остаётся одним из способов подтверждения личности. Заявление на неё можно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ или контакт-центр. Во время видеоконференции необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы сотрудника фонда.

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