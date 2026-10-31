Во время базовой общевоенной подготовки новобранцы уже получают денежное довольствие - минимум около 20 130 грн в месяц. После завершения обучения суммы растут в зависимости от должности и задач.

Выплаты военным в Украине начинают начислять уже с первых дней службы - мобилизованные и добровольцы получают денежное довольствие ещё во время базовой общевоенной подготовки (БОВП), которая длится примерно 51 день.

Деньги поступают не сразу после начала обучения, а в следующем календарном месяце. Выплату производят единым платежом за фактический период службы. То есть если новобранец начал подготовку в октябре, то в ноябре он получит довольствие за дни, проведённые в учебном центре в предыдущем месяце.

Сколько платят новобранцам во время обучения

По информации Министерства обороны Украины, минимальное месячное денежное довольствие военнослужащего на этапе БОВП составляет примерно 20 130 грн. Окончательная сумма зависит от нескольких факторов: воинского звания, должности и других предусмотренных законодательством составляющих денежного довольствия.

После мобилизации граждане проходят оформление в территориальных центрах комплектования, а затем их направляют в учебные центры. Там размер и порядок выплат отличаются от тех, что действуют для тех, кто уже завершил подготовку.

Какие выплаты получают после завершения БОВП

После завершения базовой подготовки минимальная ежемесячная сумма составляет 30 000 грн. Она состоит из двух частей: 20 000 грн базового денежного довольствия и 10 000 грн мотивационной надбавки.

Мотивационная надбавка предусмотрена для тех, кто служит за пределами районов боевых действий, обеспечивает работу подразделений и не получает других специальных доплат или вознаграждений.

Сколько доплачивают за боевые задачи

Отдельно предусмотрены дополнительные вознаграждения для военных, выполняющих боевые задачи:

20 000 грн в сутки - за выполнение боевых задач на позициях, ранее захваченных противником;

- за выполнение боевых задач на позициях, ранее захваченных противником; 40 000 грн в сутки - за штурмовые действия и захват вражеских позиций на линии боевого столкновения или в тыловых районах обороны противника.

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких вознаграждений, ему выплачивают только одно из них - самое крупное по размеру.

Какие ежемесячные надбавки предусмотрены военным

Размер дополнительных выплат за управление подразделениями и выполнение боевых или специальных задач зависит от характера службы. Предусмотрены такие надбавки:

50 000 грн в месяц - за службу на пунктах управления бригад, полков или батальонов, откуда управляют подразделениями, выполняющими боевые задачи;

- за службу на пунктах управления бригад, полков или батальонов, откуда управляют подразделениями, выполняющими боевые задачи; 30 000 грн в месяц - за выполнение других боевых или специальных задач.

С учётом всех доплат, надбавок и вознаграждений общая сумма денежного довольствия военнослужащего в месяц, по приведённым данным, может достигать 460 000 грн.

Что влияет на размер выплат

На итоговую сумму влияют должность, звание, продолжительность службы, вид войск, место прохождения службы и характер выполняемых задач. Отдельные правила действуют для военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

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